今日31日(日)は、九州から関東は太平洋側ほど雲が広がりやすく、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。最高気温は、今日も全国的に平年を上回りそうです。北陸から九州にかけては、30℃以上の真夏日の所が多くなるでしょう。

太平洋側は局地的に雷雨 沖縄は強まる風や高まる波に注意

今日31日(日)は、本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、沖縄の南を台風6号が北上する見込みです。

九州から関東は、太平洋側では昼頃まで雲が多くなりそうです。九州南部から近畿の太平洋側は午前中は雨の所もあるでしょう。関東甲信は夕方以降は山沿いなど一部で雨や雷雨がありそうです。日曜日の今日は山でレジャーを楽しまれる方もいらっしゃるでしょう。空模様の変化に十分お気をつください。黒い雲が近づく、急に風が強まる、雷の音が聞こえるなどの兆しがあれば、建物の中や安全な場所に避難するようにしてください。

一方、中国地方や北陸はカラッと晴れそうです。風も穏やかで洗濯日和でしょう。

昨日は曇りや雨だった東北と北海道は今日は安定した晴天となりそうです。

沖縄は雲が多く、所々で雨や雷雨があるでしょう。海上では台風6号からのうねりが入り、次第にしける見込みです。台風6号は沖縄の南を発達しながら北よりに進んでいます。6月1日(月)から2日(火)頃は沖縄や奄美で大荒れとなりそうです。台風への備えは今日中に行ってください。

季節外れの暑さ収まらず 真夏日続出

今日31日(日)も5月ラストとは思えない暑さが続くでしょう。

北陸や関東から九州は30度以上の真夏日が続出、熱中症に注意が必要です。

東京は31℃の予想で、今月3回目の真夏日になりそうです。

名古屋は32℃で今年一番の暑さを更新するかもしれません。

金沢は31℃とこちらも今年一番の暑さが予想されます。

異例の暑さが続きますので、こまめな水分補給や適度な休憩を心がけてください。

昨日30日(土)は雨や曇りで気温上昇が抑えられた東北と北海道も今日はグンと上がります。

札幌は25℃と昨日より4℃高く、7月中旬並みの陽気でしょう。急な暑さで体調を崩されないようにお気をつけください。