＜速報＞岩井明愛、イーグル締めの妹・千怜が2日目「68」 ともに暫定3位でホールアウト
＜ショップライトLPGA 2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドが進行している。
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日本勢は8人が出場している。8位で迎えた岩井千怜が1イーグル・4バーディ・3ボギーの「68」、31位から出た岩井明愛が6バーディ・3ボギーの「68」をマークし、ともにトータル4アンダーで首位に4打差の暫定3位タイでホールアウトしている。渋野日向子は後半をプレー中。前半は2ボギーを喫したが、9番でイーグルを奪いイーブンパーで折り返し。しかし、11番から連続ボギーとスコアを落としており、トータル8オーバー・117位タイで予選落ちが濃厚となっている。ほか、吉田優利がトータルイーブンパー・26位タイ、西村優菜と原莉莉花がトータル3オーバー・61位タイ、櫻井心那と馬場咲希がトータル4オーバー・75位タイで、いずれもラウンドを終えている。現在、予選カットラインはトータル3オーバーとなっている。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。さらに、優勝者には全米女子オープンの出場権も与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子ツアー リーダーボード
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