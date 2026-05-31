あの人は、なぜいつでも若々しいのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

いつでも若々しい人の共通点

「最近、なんだか一気に老けた気がする」

そう感じる人ほど、見落としていることがある。

それは、人は“止まり続ける”と、一気に気力まで失いやすいということだ。

真面目な人ほど、「ちゃんと考えてから動こう」とする。

失敗しないように。もっといい方法を選べるように。

だが、その間にも、人は少しずつ動けなくなっていく。

一方で、年をとっても若々しい人ほど、「今できる小さな一歩」を迷わず踏み出している。

少し歩く。後回しにした連絡を返す。気になった場所に行ってみる。

若々しさとは、年齢ではなく、“まだ前に進もうとしている感覚”なのかもしれない。

次の一歩に集中しよう

だから、まずは「行き詰まったら次の一歩に集中する」ことを意識しよう。

その場で決断しようとしても、必ずしもそれができるとは限らない。あなたは「ぐずぐずループ」と「楽々ループ」のあいだを行き来することになるだろう。行き詰まったときは、次の一歩に集中することを心がけよう。

すべてを一度に動かそうとすると、摩擦が生じて身動きが取りにくくなる。次の一歩に意識を向けると、前に進みやすくなる。

「前に進むためにできる小さな行動は何か？」と自問し、それを実行しよう。そうすることで、楽な道に戻りやすくなる。

また、頻繁な決定が求められる状況では、答えをまとめて用意しておくことで、手間を省けるようになる。たとえば、1週間分の食事をつくり置きしたり、数日先までの服装を事前に選んでおいたり、こまごまとした用事をまとめておいて、数日、数週間ごとに一気に実行したりすると便利だ（関係する変数が少ないほど、発生する摩擦も少なくなる）。

「ぐずぐずループ」は私たちを消耗させるが、「楽々ループ」は私たちの背中を押してくれる。摩擦から解放されて、楽なほうへと進もう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

年齢を重ねるほど、体力以上に差がつくのは、「前に進む感覚」を失わないことだ。

全部を完璧に変えようとすると、人は止まる。

だが、小さな一歩なら、人はまた動き出せる。

だからこそ、「年をとっても若々しい人」ほど、深く悩み込む前に、まず少しだけ動く。

その積み重ねが、気力を保ち、表情を変え、人生そのものを前に進めていくのかもしれない。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）