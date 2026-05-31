思わず二度見…LE SSERAFIM・カズハ、縦線くっきり“11字腹筋”の神ボディ披露「お見事」

LE SSERAFIMのカズハが、しなやかなボディラインを披露した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「お見事」カズハの“11字腹筋”

公開された写真には、オールブラックのコーディネートに身を包んだカズハの姿が収められている。ショート丈のトップスからは引き締まったウエストがのぞき、くっきりと浮かぶ“11字腹筋”で視線を奪った。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「お見事」「二度見したわ」「理想です…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、5月22日に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースした。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。