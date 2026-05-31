【ＧＩＦＴ 第8話】涼、ある病気の可能性告げられる
【モデルプレス＝2026/05/31】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第8話が、31日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤真一）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優※「崎」は正式には「たつさき」）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。
それぞれの前にたちはだかる困難。彼らはどう乗り越えるのか。
（modelpress編集部）
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◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第8話あらすじ
以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤真一）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優※「崎」は正式には「たつさき」）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。
同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。
それぞれの前にたちはだかる困難。彼らはどう乗り越えるのか。
（modelpress編集部）
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