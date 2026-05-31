この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分に無茶振りすると、人生は楽しい」を公開した。動画では、学校や職場などで経験する他人からの無茶振りがもたらすストレスに触れつつ、自らに課す無茶振りが自己成長や人生の楽しさにいかに繋がるかについて、独自の視点で熱く語っている。



茂木氏は冒頭、他人からされる無茶振りについて言及した。学校生活や会社組織の中で、教師や上司から無理難題を押し付けられる経験は誰にでもあると前置きし、「他人にされると、まあ嫌なこともあるよね」と率直に語った。それが結果として成長のきっかけになる場合もあると認めつつも、基本的には「他人から来るといろいろストレスになることもある」と、外部からの強制がもたらす精神的な負担を指摘した。



一方で、茂木氏が強く推奨するのが、自らが自身に課す無茶振りだ。「自分が自分に無茶振りするっていうのは、これはいいわけ」と語り、その理由について解説。「何を無茶振りしたら今の自分は成長するんだろうってことを見極めるっていうのが、これメタ認知の最たるものでね」と述べ、自身の現状を客観的に把握し、適切な課題を設定する能力の重要性を強調した。自ら設定した困難を乗り越えることで確実な成長を感じられるため、「自分が自分にやる無茶振りっていうのが最高の無茶振りなんだよね」と力説した。



さらに、自身に無茶振りをするタイミングの重要性についても言及。それを昨今の分野でも話題になる「ハートビート」に例え、「どのタイミングで、どういうハートビート、無茶振りを起動させるかというのが、案外その人生という音楽を考える上で大事なことだったりする」と表現した。また、茂木氏自身の実践例として、現在のお腹周りを軽く叩きながらの「フルマラソン」への挑戦や、英語での書籍執筆といった目標を紹介。さらには、「クオリアの問題を解け、意識の問題を解けっていうのは最大の無茶振りだよな」と、脳科学者としての究極のテーマも自らへの無茶振りであると明かした。



最後に茂木氏は、「そういう無茶振りをしてるおかげで人生楽しいですよ」と充実した表情で締めくくった。他人の基準に振り回されるのではなく、自らを客観視し、適切なタイミングで自分に高いハードルを課していくこと。それが、人生という音楽をより豊かで楽しいものにする秘訣であると、前向きなメッセージを残している。