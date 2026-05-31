◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）

様々な思いがこみ上げてくる。４回２死。左翼線二塁打を放ったヤクルト・塩見泰隆外野手（３２）は二塁上であふれ出そうなものをグッとこらえた。「本当にやっと帰ってきたというのもありますし、やっと始まったなと…」。２４年５月１１日の巨人戦（神宮）以来となる７４９日ぶりの安打に感慨もひとしおだった。

２１年、２２年のリーグ連覇の主軸がこの２年間はけがとの闘いだった。２４年５月１１日の巨人戦で左膝を痛めて、左膝の前十字靱帯（じんたい）損傷と半月板損傷。手術を受けてその年のシーズンを棒に振った。復帰を目指した２５年も３月２２日の日本ハムとのオープン戦（エスコン）で左膝を痛め、再び手術を受けた。「かなり苦しかったですし、本当に心も折れそうになりました」と地道で苦しいリハビリを振り返る。

そんな時、支えてくれたのが家族、チームメート、スタッフだった。「一番は家族ですし、こういう状態でも支えてくれた妻に本当に感謝したい。仲間たちから励ましの連絡をいただいて、何度も折れそうになったところをいろんな人に助けてもらってきたので、本当に感謝したいですね」。周囲の温かいサポートが何よりの力になった。

ほぼ２年のブランクを心配して昇格には慎重だった池山監督だったが、テコ入れのために塩見の昇格を決断。２９日に１軍登録するとこの日、「５番・右翼」で先発し２安打２打点の活躍。「試合勘のないところで打つのはさすが」とほめたたえた。３１日は日本ダービーの日。その風貌（ぼう）もあって、本拠地では塩見の登場曲にＧ１ファンファーレがかかる。周囲からは「ダービーの前に上がってきたな」と笑顔で迎えられ「本当に最高のスタートが切れたと思います」。チームも阪神と並んで３０勝に到達。完全復活へ、高らかにファンファーレが鳴り響いた。（秋本 正己）

◆塩見の故障との戦い

▽２３年 下半身のコンディション不良のため２月のキャンプ途中で２軍に合流。１軍復帰も５月２６日に出場選手登録を抹消されるなど、５１試合出場にとどまった。

▽２４年５月１１日 巨人戦（神宮）の初回、遊撃内野安打を放って一塁を駆け抜けた際、左膝を痛めた。左膝前十字じん帯と半月板損傷と診断されて手術を受け、３１試合出場に終わった。

▽２５年３月２２日 日本ハムとのオープン戦（エスコン）６回の守備時に左膝を痛め、左前十字じん帯の手術を受けた。出場は１試合のみ。