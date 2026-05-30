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「今すぐ現金」の罠！知らないと破滅するクレジットカード現金化の仕組みとリスク

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「クレジットカード現金化の仕組みとは？絶対にNGな理由と正しい解決方法を解説」と題した動画を公開した。SNS等で見かける「クレジットカードの現金化」の仕組みと、絶対に手を出してはいけない理由、そしてお金に困った際の正しい解決策について解説している。



動画ではまず、現金化の仕組みとして、金券などを購入して転売する「買取型」と、価値のない商品を高額で購入させ現金が振り込まれる「キャッシュバック型」を紹介。いずれも「買い物をしている」と偽装してカード枠をお金に換えているだけだと指摘する。



タイジュ氏が「絶対にNG」と断言する理由は2つある。1つ目は、カード会社の規約に完全に違反することだ。発覚すれば強制解約や利用残高の一括請求を受け、信用情報機関のブラックリストに載り、一生の信用を失うリスクがある。2つ目は、換金レートが低く大幅に損をすること。例えば10万円の枠で8万円を得た場合、実質的に高金利の借金をしているのと同じであり、「あっという間に多重債務の泥沼」に陥ると警告する。



では、本当にお金に困った時はどうすればいいのか。タイジュ氏は「運命の分岐点」として、まずは家族に相談することを強く推奨する。どうしても家族に頼れない場合は、正規のキャッシングや「おまとめローン」の利用を提案。返済のコツとして「可能な限り長めの返済期間にして毎月の必須返済額を抑え、生活に余裕があるその都度、繰り上げ返済（追加返済）をする」ことが最適だと語った。



最後に「目先の数万円のために、一生の信用を失う必要はありません」と呼びかけている。安易な現金化の甘い言葉に騙されず、法に則った正しい知識と対処法を持つことの重要性を深く学べる内容となっている。