富山がタイトル獲得に王手! 異例の長野開催となった宮崎戦で1-0勝利
[5.30 J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第1戦 富山 1-0 宮崎 長野U]
J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦が30日に開催され、WEST-A首位のカターレ富山がWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎に1-0で勝利した。優勝をかけた第2戦でEAST-A首位のベガルタ仙台と対戦する。
富山県総合運動公園陸上競技場が別のイベントで使用できないため、長野Uスタジアムで開催された一戦。先にスコアを動かしたのは富山だった。
前半21分、相手のビルドアップに対して高い位置からプレスをかけると、MF吉平翼が中央でインターセプトし、ペナルティエリア右にスルーパス。走り込んだFW古川真人が右足のシュートでニアを破り、今大会6ゴール目を挙げた。
その後、ピンチがありながらも1-0で逃げ切った富山が、1-2位決定戦に進出。昨季は最終節に辛くもJ2残留を決め、今季の前評判は決して高くなかった。それでも地域リーグラウンドで見事な戦いを見せ、1位で突破。快進撃は続き、ついにタイトル獲得に王手をかけた。
一方、昨季にJ2昇格プレーオフを制してJ2初昇格を果たした宮崎も、地域リーグラウンドを1位で通過する快挙を達成したが、頂点には届かず。EAST-B首位ヴァンフォーレ甲府との3-4位決定戦に回ることになった。
J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦が30日に開催され、WEST-A首位のカターレ富山がWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎に1-0で勝利した。優勝をかけた第2戦でEAST-A首位のベガルタ仙台と対戦する。
富山県総合運動公園陸上競技場が別のイベントで使用できないため、長野Uスタジアムで開催された一戦。先にスコアを動かしたのは富山だった。
その後、ピンチがありながらも1-0で逃げ切った富山が、1-2位決定戦に進出。昨季は最終節に辛くもJ2残留を決め、今季の前評判は決して高くなかった。それでも地域リーグラウンドで見事な戦いを見せ、1位で突破。快進撃は続き、ついにタイトル獲得に王手をかけた。
一方、昨季にJ2昇格プレーオフを制してJ2初昇格を果たした宮崎も、地域リーグラウンドを1位で通過する快挙を達成したが、頂点には届かず。EAST-B首位ヴァンフォーレ甲府との3-4位決定戦に回ることになった。