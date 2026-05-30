過去を今に伝える古民家をそのままに生かした店内

「パンとエスプレッソと」の系列店「囲と囲曲（かこといま）」は、JR嵯峨嵐山駅から徒歩5分の便利な場所にあります。ただ、店舗が立ち並ぶ嵐山の観光スポットへと続くメインの道ではなく、横にそれる細い小路を抜けた先ののどかな住宅街にあって、隠れ家的なお店です。

築100年以上の2階建て古民家の１階部分。かつて和室だった部屋の襖を外してひと続きの空間に。床は板張りになっていますが、天井や壁紙などは建てられた当時のままの姿をとどめています。

押入れだったスペースも扉を外してテーブル席に。壊してしまったら過去は消えてしまうから、できる限り手を加えずに現在（いま）に繋げてリノベーションするのが「囲と囲曲」のスタイルです。

椅子の足の部分にペダルがついていたり、押入れの仕切りがそのままテーブルになっていたりとディテールに遊び心があって素敵。

2階席は、昔の日本人の生活様式にあわせた、靴を脱いで床に直接座るスタイルです。床座で低くなった視線の先には向かいの家の瓦屋根。なんだか少しノスタルジックな気分になります。

ひとりでゆったり過ごすのにも最適なカウンター席もあります。アースカラーに映えるロイヤルブルーの椅子もおしゃれ。

吹き抜け部分だけは壁がガラス張りになっていて、光とともに広がる開放感。ガラスの向こうの壁には現代アートが飾られていて、ここにも「過去と今」があります。古い建物の落ち着いた雰囲気とポップなカラーの組み合わせがフォトジェニックです。



写真提供：パンとエスプレッソと

さて、そんなノスタルジックな雰囲気の空間でいただけるメニューは「ムッフル」。生地が「ムー」とよばれる食パンでできているワッフルです。まず「ムー」について軽く説明しますと、人気カフェ「パンとエスプレッソと」が開発したバターたっぷりの香ばしい食パン。名前の由来はフランス語で「やわらかい」を意味する「mou」。耳まで柔らかく、口当たりのなめらかさが特徴です。

「蘭王卵のベーコンエッグ」1700円

一般的なワッフルは、卵と牛乳に砂糖、塩、バターを混ぜた液に薄力粉を混ぜて焼きます。でも「ムッフル」は、焼き上がった食パン「ムー」をベースにしたワッフル。外側のカリッとした食感と、内側のふんわりした食感、パンと同じくどんな料理とも合う味が特徴です。

食事系とデザート系の2種類があり、“食事系ムッフル”の一番人気は「蘭王卵のベーコンエッグ」。オレンジ色に輝く2つの卵は大分のブランド卵「蘭王」です。味変のために添えられているのはなんとメープルシロップ。しょっぱさと甘さが混じりあって、甘じょっぱさの無限ループ。食欲が止まりません。ランチにはもちろん、朝8時からオープンしているのでモーニングにもおすすめです。

「抹茶フレンチトースト」1700円

2026年4月中旬から期間限定の抹茶スイーツシリーズが登場中。ほんのり甘い抹茶ジェラートを添えた「抹茶フレンチトースト」は生地にまでしっかりと、濃く深い抹茶の味が染み込んでいて、抹茶のおいしさを満喫できます。ベースの生地が「ムー」だから、すっきりとした甘さで、ボリュームはあってもペロリといただけます。甘みが欲しい人は別添えの抹茶シロップで甘さを調節して。



素敵な店内でのイートインがイチオシですが、嵐山散策のおともに「ムッフル」のテイクアウトもおすすめです。「シナモンバター」350円や「きなこ」350円、「抹茶チョコレート」450円などの定番に加えて、「抹茶餅ムッフル」550円や「抹茶ベイクドチョコレート」350円など時季ごとに新商品が加わります。

古き良き日本家屋の包み込むような穏やかな空間のなかに「イマ」の感覚が溶け込むセンスのいいお店「囲と囲曲」。食事系からデザート系まで「ムッフル」の種類もバリエーションに富んでいて、一度行くとまた行きたくなるお店です。嵐山観光を計画している人は、ぜひプランの中に組み込んでみて。



■囲と囲曲（かこといま）

住所：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町29-2

TEL：075-468-9200

営業時間： 8〜18時（17時LO）

定休日：不定休

アクセス：JR嵯峨嵐山駅から徒歩約5分



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Photo：photo scape CORNER.大粼 俊典

Text：京都ライター事務所 小西尋子



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

