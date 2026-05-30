Snow Man深澤辰哉、『YOUは何しに日本へ？』初出演 知る人ぞ知る世界的スターやジェットコースターマニアが登場
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、6月1日放送のテレ東『YOUは何しに日本へ？』（毎週月曜 後6：25）にゲストとして初出演する。
【別カット】スタジオトークを楽しむ深澤辰哉
今回は知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着する。「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった!?」「“特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ」「激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む」「子供の頃からの夢“大福”を食べたい」「象にも伝わる!? 奇跡を起こすミュージシャン」などがラインナップ。
ゲストとの深澤は特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか。バナナマン・設楽統とのスタジオでのトークにも注目だ。
【別カット】スタジオトークを楽しむ深澤辰哉
今回は知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着する。「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった!?」「“特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ」「激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む」「子供の頃からの夢“大福”を食べたい」「象にも伝わる!? 奇跡を起こすミュージシャン」などがラインナップ。
ゲストとの深澤は特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか。バナナマン・設楽統とのスタジオでのトークにも注目だ。