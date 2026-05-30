今日30日は、沖縄や九州から東北南部にかけては広く晴れて、季節先取りの暑さとなりました。明日31日も広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。大分県日田市では最高気温が35℃と猛暑日となりそうです。6月1日(月)は真夏日地点(最高気温30℃以上)が広がり、東京都心も32度と今年一番の暑さとなるでしょう。前橋市では35℃以上の猛暑日となりそうです。

今日30日 広く季節先取りの暑さ

今日30日は沖縄や九州から東北南部にかけては広く晴れて、季節先取りの暑さとなりました。



最高気温は平年より高い所が多く、群馬県桐生市では33.8℃と厳しい暑さとなりました。愛知県豊田市で32.2℃、富山市で30.9℃、鹿児島市で30.8℃、仙台市で29.4℃などと所々で今年一番の暑さとなりました。真夏日(最高気温30℃以上)地点は179地点と全国のアメダスのおよそ2割で真夏日となりました。



※気温の数字は全て15時30分までの速報値

31日(日)と6月1日(月)は今回の暑さのピーク 猛暑日も

今回の暑さのピークは明日31日と6月1日(月)です。



明日31日は全国的に晴れて、日中は気温がグングン上がるでしょう。最高気温は平年より高く、札幌市は25℃以上の夏日になりそうです。福島市や前橋市、名古屋市など東北南部から沖縄では所々で真夏日となるでしょう。大分県日田市では35℃と猛暑日になりそうです。



6月1日(月)は真夏日(最高気温30℃以上)エリアが拡大するでしょう。札幌市でも31℃と今年初めての真夏日となる見込みです。真夏日地点数はおよそ350地点で今年最多となりそうです。東京都心も32度と今年一番の暑さとなるでしょう。前橋市では35℃と今年初めて猛暑日となる見込みです。こまめに水分をとり、室内では適切にエアコンを使うなど万全の熱中症対策が必要です。

熱中症の症状とは?

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。