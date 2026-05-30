米ゴルフ男子ツアー・チャールズ・シュワブ・チャレンジ

米ゴルフ男子ツアーのチャールズ・シュワブ・チャレンジは現地29日、米テキサス州コロニアルCC（7,289ヤード・パー70）で第2ラウンドが行われた。首位と2打差の19位で出た松山英樹（LEXUS）は6バーディー、1ボギーの65で回り、通算9アンダーで2位に浮上。15番では片手での絶妙アプローチを披露し、現地実況や米ファンを唸らせた。

巧妙な一打だった。15番パー4。グリーン右のラフから放った第3打、右手一本で難しい位置からグリーンに乗せ、見事にピンそばへ寄せた。パーセーブに成功したクリエイティブな技にギャラリーからは拍手が沸き起こった。

PGAツアー公式Xが実際の映像を公開。実況席では「本当に素晴らしい」「彼の手と目の連動性は尋常じゃないですね。本当に驚きです」などと絶賛された場面に、ネット上の米ファンからは感嘆の声が漏れた。

「なんで彼は両手を使わないんだ？」

「明日は帽子からウサギでも出してくれるんじゃないかと待っているよ」

「多くを語らない、日本ゴルフの魔術師だ」

「これはマジで狂ってる」

「ヤバすぎる。リアルタイムで見てないんだけど、なんであんな打ち方したのか放送で言ってた？」

「それ俺もやるんだよ！ 結果は全然違うけどな!!」

「ヒデキのあの片手フィニッシュ、さらに進化してる。さすがだわ」

「マジシャンかよ」

ショットが冴えわたった松山は首位と1打差とし、週末の決勝ラウンドへ進出。今季初勝利を目指す。



（THE ANSWER編集部）