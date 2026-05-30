俳優の川島海荷さんが自身のインスタグラムに、ウェディングドレス姿を投稿しました。



【写真を見る】【 川島海荷 】ウェディングドレス姿を披露「半年前に結婚式を挙げました」2024年12月に競泳選手・中村克さんと結婚



川島さんは「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」とテキスト。控え室で、ウェディングドレスにデコルテと肩からレースのストールを羽織って支度する姿を投稿しています。





「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と振り返る川島さんは、ストールを外して肩を露わにしたドレス姿に花束を抱えてチャペルの中で佇む姿も投稿。









「たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」という川島さんは、会場の扉が開かれて入っていく姿の動画で締めくくっていて、フォロワーからは祝福と讃辞が集まっています。

川島さんは2024年12月に、競泳選手の中村克さんと結婚したことを公表していました。

【担当：芸能情報ステーション】