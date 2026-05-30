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意外と知らない？助産師が教える「おむつ替え」の基本と足首を持ち上げるNG行動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「おむつの変え方 サイズアップのタイミング」と題した動画を公開した。動画では、12人の子どもを育て上げた助産師のHISAKOさんが、赤ちゃんのおむつの正しい替え方やサイズアップの見極め方について、実演を交えながら詳しく解説している。



HISAKOさんはまず、おむつの替え時について言及。おしっこが出るとおむつの外側にある黄色の線が水色に変わるが、最近の紙おむつは吸収率が非常に良いため、少量の尿であれば毎回替える必要はないと説明した。さらに、意外なポイントとして「おしっこの時は男の子でも女の子でも拭かない」と明言。おしりふきで何度もゴシゴシとこすってしまうと、その摩擦が逆におむつかぶれの原因になると語った。



うんちの際のおむつ替えにも重要な注意点があるという。両足首を持って赤ちゃんのお尻を高く引き上げる行動は、未発達な赤ちゃんの股関節に負担をかけ、脱臼のリスクを高めるため避けるよう呼びかけた。代わりに、片腕を使って赤ちゃんの足をやさしく固定しながら拭く方法を推奨している。男の子は陰部の裏側をしっかり拭き、女の子は粘膜が弱いため無理にひだの奥まで拭き取ろうとせず、見えている範囲を優しく拭くだけで十分だという。



また、おむつのサイズアップのタイミングについても解説した。テープの位置に余裕があっても、赤ちゃんの身長が伸びてお腹が出てくると、股ぐりが短くなる。「おへそが見えだしたらサイズアップのタイミング」だという。



おむつ替えは毎日何度も繰り返す作業だからこそ、赤ちゃんの体への負担を減らしつつ、親自身の負担も軽くする工夫が求められる。HISAKOさんが提案する「拭きすぎない」「足首を持ち上げない」といったポイントを取り入れることで、赤ちゃんの肌と股関節を守りながら、日々のおむつ替えがより安心で快適なものになるだろう。