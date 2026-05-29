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【ネタバレ注意】見落としてない？『君が死刑になる前に』予告映像に映り込んだ真犯人の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberのトケルが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」にて「【君が死刑になる前に】第９話ドラマ考察 真犯人は予告で判明！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴」と題した動画を公開した。動画内では、次回の予告映像から真犯人の正体と、その隠された悲しい動機について独自の視点で紐解いている。



トケルはまず、次回予告の映像に黒いフードとツバ付きの帽子を被った人物が映っていることに着目。身長や状況証拠を踏まえ、この人物は主人公である一条凪音の里親・長峰洋子で「間違いない」と断言した。



物語の終盤に向け、解離性障害と境界性パーソナリティ障害を抱える凪音が無意識のうちに連続殺人を犯しているという疑いが強まっているが、トケルは「凪音は犯人ではない」と推測する。その根拠として、凪音が次々と殺人を犯すような状態であれば、彼女をスマートウォッチで管理している洋子が一人で行動させるはずがない点を指摘した。さらに、大隈汐梨による殺人の自供についても、坂部琥太郎の反応から、凪音をかばうための嘘であると考察を展開する。



加えて、鮫島の転落事件についても言及し、体型や車を所有していない点から凪音の犯行とは考えにくく、組織的犯行の可能性がニュースで報じられた際に見せた馬渕隼人の神妙な表情が鍵になると指摘。一方で、伊藤剛刑事を襲った人物については、現場でアラーム音が鳴っていた事実から、凪音の仕業であることは間違いないと分析した。



洋子が真犯人である場合の動機についてトケルは、洋子の実子が過去に教師たちからひどい仕打ちを受けて命を落としており、一連の事件はその復讐であるという説を提示。洋子が凪音に自身の娘の姿を重ね合わせている可能性にも触れている。



動画の最後でトケルは、ドラマのタイトル『君が死刑になる前に』の「君」という言葉が、実は凪音ではなく、罪を犯した洋子や他の真犯人を指しているのではないかという新たな解釈を提示した。物語の結末に向け、登場人物たちの隠された思惑がどのように交錯するのか、視聴者の知的好奇心を刺激する内容となっている。