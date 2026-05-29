【危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室】 5月29日発売 価格：1,518円

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西東社は、書籍「危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室」を5月29日に発売した。価格は1,518円。

本書はYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」のすまない先生と「すまないスクール」のメンバーが、危険生物の捕獲ミッションに挑戦する書籍。危険生物の生態を、マンガと図鑑で楽しみながら学べる内容となっている。

作中では、すまない先生たちの世界に迷い込んできた危険生物を捕獲するため、すまないスクールのメンバーが草原、森、海＆淡水、極限環境の4つのエリアに分かれて奮闘する。図鑑パートでは、登場した生物に加え、そのほかの危険生物も写真付きで解説。生物監修は“どうぶつ科学コミュニケーター”の大渕希郷氏が担当している。

また、本書を全国の未来屋書店、紀伊國屋書店グループの対象店舗、楽天ブックスで購入すると、限定特典のステッカーシールがプレゼントされる。さらに、全国書店の対象店舗では、既刊「おもしろすぎてすまない！ すまない先生なぞなぞ」を含む西東社の「すまない先生」シリーズ購入者を対象に、限定ポストカードを配布するキャンペーンも実施される。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

【特典】

未来屋書店特典

紀伊國屋書店グループ特典

楽天ブックス特典

限定ポストカード

【対象書店】