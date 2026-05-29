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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【クロードコードにも実装】アンソロピックの最新AI「Claude Opus 4.8」の凄さを10分で解説、Claude Mythos(クロードミュトス)級AIも一般公開へ！」を公開した。Anthropicによる最新AIモデル「Claude Opus 4.8」の驚異的な性能と、その具体的な使い方について詳しく解説している。



動画ではまず、5月29日に公開されたClaude Opus 4.8の概要を紹介。前モデルの4.7と比較し、コーディングやエージェント的な作業能力が向上したことに加え、特に大きく進化した点として「正直さ」を挙げている。「根拠のない進捗報告や自信過剰な主張をしにくくなり『ウソをつかなくなった』」と、その信頼性の高さを評価した。また、他社の最新モデルであるGPT-5.5やGemini 3.1 Proと比較したベンチマークでも、トップクラスの成績を収めていることがデータとともに示された。



さらに、AIエージェント「Claude Code」に実装された新機能「Dynamic workflows」についても解説。AIが自動で作業計画を作り、複数のサブエージェントを動かして複雑なプログラム移行などを進めることができるという。加えて、サイバー攻撃能力の高さからこれまで非公開とされていた「Claude Mythos」に近い性能を持つ新モデルが、今後数週間で一般提供される予定であることも大きなトピックとして取り上げられた。



動画の後半では、公式のAIチャット「Claude」やAIプラットフォーム「Genspark」を用いた具体的な利用手順を画面つきで紹介。Anthropicが直近の資金調達で企業価値においてOpenAIを上回ったことにも触れられ、AI業界のトップランナーとしての勢いを決定づける内容となっている。AIツールに興味のある方は、ぜひ動画の概要欄からリンクをチェックして、自身の環境で試してみてはいかがだろうか。