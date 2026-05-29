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YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」が、「【期間工】夜勤のリアル｜知らずに入ると後悔するデメリットTOP10」と題した動画を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、期間工として働く上で避けて通れない「夜勤」のリアルなデメリットをランキング形式で解説している。



ケンシロウ氏は、夜勤手当による高収入というメリットがある一方で、事前に対策しておかないと早期離職や体調不良に繋がる懸念点を10個ピックアップして紹介。デメリットを知った上で対策を講じる重要性を語った。



ランキングの第10位と第9位には「生活リズムが完全に崩れる」「睡眠の質が終わる」がランクインした。日勤と夜勤の繰り返しでは疲労回復が難しく、明るい時間帯の睡眠は些細な物音でも妨げられやすいと指摘。「神経質な人にとってはデメリットでしかない」と語り、遮光カーテンや段ボールを用いた光対策を推奨している。また、第8位にはストレスから「性格が悪くなってしまう」、第6位にはパチンコやコンビニでの散財により「出費が増える」といった、生活面への影響も挙げられた。



さらに上位となる第3位には「事故・怪我のリスクが倍増」が入り、疲労による集中力低下が重大な挟まれ事故などを招く危険性に言及した。第2位は「精神がバグる・うつ病リスク」とし、自律神経の乱れが精神的な不調を引き起こす可能性を警告。そして第1位には「体調悪化」を挙げ、「人生を生きる上で体が資本」である工場勤務において、無理を重ねることで元も子もなくなる状況に陥りかねないと力説している。



ケンシロウ氏は、これらのデメリットを事前に知った上で「俺だったらやれる」という覚悟を持つことが、短期離職を防ぎ目標を叶えるための秘訣だと総括した。夜勤の厳しさをリアルに理解し、自分自身の性格や体質と向き合うきっかけとなる動画である。