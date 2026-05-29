＝LOVE・大谷映美里＆野口衣織が『坂上どうぶつ王国』に初登場 咬傷犬専門保護施設・わんずふりー、革ジャン阪田に密着
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里と野口衣織が29日放送のフジテレビ『坂上どうぶつ王国』（後7：00）2時間SPに出演する。今回2人は番組初登場となる。
【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里
かんで人に危害を加えるおそれのある犬こと“咬傷犬”。一般的には家庭への譲渡は難しく、保健所に行けば殺処分の対象となる可能性もあるという。そんな咬傷犬を専門に引き取り、これまで100匹以上のお世話をしてきた咬傷犬専門保護活動家の齊藤洋孝氏に密着する。
齊藤氏が運営する咬傷犬専門保護施設・わんずふりーでは、大きな変化が起きていた。それは、前回、約40匹の咬傷犬をまとめていたボス犬・ねねじが天国に旅立ち、まとめ役が不在になったことで、ワンちゃん同士の小競り合いが増え、いつにも増して荒れ放題になってしまったのだ。２代目ボスのとらじろうも、本当のボスになるにはまだ時間がかかると齊藤氏は話す。そんな中、ある問題児に変化が訪れていた。
今まで齊藤氏にしか懐いていなかった問題児の信。これからは齊藤氏の奥さまや番組スタッフにも慣れていくべく、徐々に人慣れをしていくことに。そして、そんな信に変化が見られたことで、次のステップとして３年10カ月ぶりのお散歩へ行くことになるが…。果たして、無事にお散歩を終えることはできるのか？
どんな猫でも必ず救う最後のとりでこと、革ジャン阪田。連日舞い込む緊急SOSに対応し、多頭飼育崩壊現場からネコちゃんを緊急保護したり、時には無責任な飼い主に一喝するなど、多くの命を救うために日々奔走している。そんな革ジャン阪田は、この春１年で最も忙しい時期を迎えていた。
近所の野良猫をシェルターで保護すると、なんと保護直後に出産。母猫が子育てしやすい環境を整え、お世話を見守ることに。母猫の愛情を受けてグングン成長し、これから里親を探して譲渡を目指していく。しかし、安心したのもつかの間、革ジャン阪田のもとには、母猫がいなくなってしまったという子猫が急きょ搬送されてくる。さらに、近所の方が倉庫の間で鳴いていたという子猫を保護して連れてきて…。立て続けに産まれて間もない子猫たちを保護することに。
そんな状況に革ジャン阪田は「春らしくなってきましたね」と語る。この季節は繁殖が盛んな時期で子猫シーズンになるという。行き場のない子猫たちが革ジャン阪田のもとに運ばれてきて、毎年この時期だけでおよそ100匹の子猫がやってくるという。シェルターもあっという間に子猫でいっぱいになり…。この様子をスタジオで見ていたゲストの大谷、野口をはじめ、坂上らも思わず胸を打たれる。
■大谷映美里、野口衣織コメント
◆番組に初出演された感想をお伺いできればと思います。
大谷映美里（以下、大谷）「プロのお話などのためになるお話もうかがえましたし、何よりどうぶつたちがかわいかったです！」
野口衣織（以下、野口）「出演できてうれしかったです！かわいいどうぶつにとっても癒やされました！」
◆VTRを見ていかがでしたか？
大谷「最初は歯茎をむき出しにして威嚇していたワンちゃんも、根気強く接していくと、どんどん顔つきが優しく変わっていってくれたので、最後まであきらめないでくれてよかったと思いました」
野口「たった数分間の尺の中に泣けてくる瞬間がたくさんあって、ワンちゃんの成長を見ることができ、いとおしく感じました」
◆放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
大谷「この二人でテレビに出演することが珍しいので、衣織と出演できてうれしかったです。保護活動をされている方々が個性的な方ばかりで印象に残っています。ぜひ放送を楽しみにしていてください」
野口「どうぶつが好きな方には絶対に見ていただきたいですし、保護活動をされている方々の行動に本当に感心しました。とても楽しい２時間だったので、ぜひご覧いただけたらと思います」
【写真】「膝下長くて細くて異次元すぎる」太もものぞく“超ミニ”私服コーデ披露の大谷映美里
かんで人に危害を加えるおそれのある犬こと“咬傷犬”。一般的には家庭への譲渡は難しく、保健所に行けば殺処分の対象となる可能性もあるという。そんな咬傷犬を専門に引き取り、これまで100匹以上のお世話をしてきた咬傷犬専門保護活動家の齊藤洋孝氏に密着する。
今まで齊藤氏にしか懐いていなかった問題児の信。これからは齊藤氏の奥さまや番組スタッフにも慣れていくべく、徐々に人慣れをしていくことに。そして、そんな信に変化が見られたことで、次のステップとして３年10カ月ぶりのお散歩へ行くことになるが…。果たして、無事にお散歩を終えることはできるのか？
どんな猫でも必ず救う最後のとりでこと、革ジャン阪田。連日舞い込む緊急SOSに対応し、多頭飼育崩壊現場からネコちゃんを緊急保護したり、時には無責任な飼い主に一喝するなど、多くの命を救うために日々奔走している。そんな革ジャン阪田は、この春１年で最も忙しい時期を迎えていた。
近所の野良猫をシェルターで保護すると、なんと保護直後に出産。母猫が子育てしやすい環境を整え、お世話を見守ることに。母猫の愛情を受けてグングン成長し、これから里親を探して譲渡を目指していく。しかし、安心したのもつかの間、革ジャン阪田のもとには、母猫がいなくなってしまったという子猫が急きょ搬送されてくる。さらに、近所の方が倉庫の間で鳴いていたという子猫を保護して連れてきて…。立て続けに産まれて間もない子猫たちを保護することに。
そんな状況に革ジャン阪田は「春らしくなってきましたね」と語る。この季節は繁殖が盛んな時期で子猫シーズンになるという。行き場のない子猫たちが革ジャン阪田のもとに運ばれてきて、毎年この時期だけでおよそ100匹の子猫がやってくるという。シェルターもあっという間に子猫でいっぱいになり…。この様子をスタジオで見ていたゲストの大谷、野口をはじめ、坂上らも思わず胸を打たれる。
■大谷映美里、野口衣織コメント
◆番組に初出演された感想をお伺いできればと思います。
大谷映美里（以下、大谷）「プロのお話などのためになるお話もうかがえましたし、何よりどうぶつたちがかわいかったです！」
野口衣織（以下、野口）「出演できてうれしかったです！かわいいどうぶつにとっても癒やされました！」
◆VTRを見ていかがでしたか？
大谷「最初は歯茎をむき出しにして威嚇していたワンちゃんも、根気強く接していくと、どんどん顔つきが優しく変わっていってくれたので、最後まであきらめないでくれてよかったと思いました」
野口「たった数分間の尺の中に泣けてくる瞬間がたくさんあって、ワンちゃんの成長を見ることができ、いとおしく感じました」
◆放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
大谷「この二人でテレビに出演することが珍しいので、衣織と出演できてうれしかったです。保護活動をされている方々が個性的な方ばかりで印象に残っています。ぜひ放送を楽しみにしていてください」
野口「どうぶつが好きな方には絶対に見ていただきたいですし、保護活動をされている方々の行動に本当に感心しました。とても楽しい２時間だったので、ぜひご覧いただけたらと思います」