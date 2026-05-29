“光る”『モンハン』タマミツネの太刀を自作してみた！散りばめられた花々が色彩を変えていく様子が美しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『光るタマミツネの太刀作ってみた』というRoa 18さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

かっこいい

投稿者のRoa 18さんが、ゲーム『モンハン』に登場する「タマミツネの太刀」を作ります。まずは3Dモデルを設計しました。

3Dプリントしたらサポート材を外し、接着剤で組み立ててやすりがけ。

磨いて原型ができたら、シリコン型を作ります。

合板で作った枠の中に太刀の原型を入れ、ピンクのシリコンを流し込みます。

ところが、枠からどんどんシリコンが漏れていきます！

大きなピンクのシートができてしまいました。

そこで作戦変更。今度は3Dプリントで中空の刀身を作り、熱で穴を開けて加工していきます。

アルミシートで枠を作り、そこへ竹串を使って3Dプリントした刀身パーツを固定。さらにシリコンを流し込みました。

シリコン型が固まったら、中に透明な樹脂を流し入れて光を通す刀身のできあがりです。

しっかりやすりがけをして、表面の質感や形を整えておきます。

次は鍔（つば）部分の制作です。

3Dプリントしたものを塗装。マスキングで綺麗に塗り分けられていますね。

光らせる機構を中に仕込みます。

組み立てて、「タマミツネの太刀」が完成！

刀身の色が変わるという設定にふさわしく、散りばめられた花々が色彩を変えていきます。細部まで美しく作り込まれたタマミツネの太刀。その仕上がりが気になった方は、ぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント