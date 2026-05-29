車内のモバイルバッテリー発火に注意！『一瞬で750万円の車が廃車』から学ぶ保険の重要性
AIライター自動執筆記事
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旅行系YouTuberの「おのだ」が、自身のYouTubeチャンネルを更新。長年乗ってきた愛車のテスラが、車内に置いていたモバイルバッテリーの発火によって廃車になったことを明かした。
動画のタイトルは「愛車のテスラが燃えて廃車になりました…。原因は車内のモバイルバッテリー発火。車両保険なしで750万円がパーになった末路」。おのだ氏は、実際に被害を受けた車の様子や、事故後の対応、保険の状況などを説明しながら、視聴者に向けて強い注意を呼びかけた。
おのだ氏によると、今回発火したのは車内のドリンクホルダー付近に置いていたモバイルバッテリー。突然の発火により車内は大きく損傷し、結果的に車は修理ではなく廃車という判断になったという。幸いにも、発火時に車内には誰も乗っておらず、人的被害はなかった。おのだ氏は「人が乗っていなかったことだけが不幸中の幸い」と語り、もし走行中や家族が乗っているタイミングだったらと考えると、非常に恐ろしい事故だったと振り返った。
このテスラは、娘が生まれた2020年に購入した車だったという。購入から約5年間、家族での移動や日常の足として使ってきた思い入れのある一台で、おのだ氏にとって単なる車以上の存在だった。動画内では、購入当時の思い出にも触れながら、「娘が生まれた年に買った車だったので、やっぱりショックは大きい」と本音を漏らした。
さらに大きな痛手となったのが、保険の問題だ。おのだ氏は、今回の車について車両保険に加入していなかったことを明かした。購入価格はおよそ750万円。車両保険がなかったため、廃車となった車の損害は基本的に自己負担となり、経済的にも大きな損失になったという。
おのだ氏は「まさかモバイルバッテリーでここまでのことになるとは思っていなかった」と驚きを隠せない様子で語った。スマートフォンの充電や旅行時の予備電源として、モバイルバッテリーは多くの人が日常的に使っている身近な製品だ。特に旅行系YouTuberとして、飛行機やホテル、海外旅行の撮影を行うおのだ氏にとっても、モバイルバッテリーは欠かせないアイテムのひとつだった。
しかし、今回の事故を受けて、おのだ氏は「モバイルバッテリーを車内に置きっぱなしにするのは本当に危ない」と強調。車内は季節や天候によって短時間で高温になることがあり、直射日光が当たる場所や密閉された空間では、リチウムイオン電池を搭載した製品に大きな負荷がかかる。製品評価技術基盤機構（NITE）や消費者庁も、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品について、高温になる場所での使用・保管を避けるよう注意を呼びかけている。
動画では、事故後の車内の様子も紹介された。焦げた内装や焼けた跡からは、発火の威力の大きさが伝わってくる。車そのものが電気自動車であることから「テスラのバッテリーが原因なのでは」と誤解される可能性もあるが、おのだ氏は今回の発火原因について、車両側ではなく車内に置いていたモバイルバッテリーだったと説明している。
コメント欄には、視聴者から「人が無事で本当によかった」「モバイルバッテリーを車に置きっぱなしにしていたので怖くなった」「これは他人事ではない」といった声が寄せられている。中には「車両保険の大切さを考えさせられた」「高額車でも保険を外すとこういう時に怖い」と、保険面に注目する反応も見られた。
おのだ氏は今回の出来事を、単なる不運な事故として終わらせるのではなく、視聴者への注意喚起として発信している。日常的に使っているモバイルバッテリーでも、扱い方を誤れば大きな火災につながる可能性がある。特にこれから暑くなる季節は、車内や窓際、直射日光の当たる場所に置きっぱなしにしないことが重要だ。
また、異常に熱くなる、膨らむ、異臭がする、充電が不安定になるといった症状があるモバイルバッテリーは、使用を中止する必要がある。古い製品やメーカー不明の製品、落下や衝撃を受けた製品にも注意が必要だ。廃棄する際も、一般ごみに混ぜるのではなく、自治体や家電量販店などの回収方法を確認することが求められる。
今回の事故で、おのだ氏は約750万円の愛車を失うことになった。一方で、人的被害がなかったことは何よりの救いだった。おのだ氏は動画の中で、悔しさやショックをにじませながらも、「皆さんも本当に気をつけてください」と繰り返し呼びかけた。
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、ノートパソコン、携帯扇風機など、リチウムイオン電池を使った製品は私たちの身の回りにあふれている。便利さの一方で、保管場所や使用環境によっては重大な事故につながるリスクもある。おのだ氏の体験は、身近な製品の扱い方を見直すきっかけになりそうだ。
動画のタイトルは「愛車のテスラが燃えて廃車になりました…。原因は車内のモバイルバッテリー発火。車両保険なしで750万円がパーになった末路」。おのだ氏は、実際に被害を受けた車の様子や、事故後の対応、保険の状況などを説明しながら、視聴者に向けて強い注意を呼びかけた。
おのだ氏によると、今回発火したのは車内のドリンクホルダー付近に置いていたモバイルバッテリー。突然の発火により車内は大きく損傷し、結果的に車は修理ではなく廃車という判断になったという。幸いにも、発火時に車内には誰も乗っておらず、人的被害はなかった。おのだ氏は「人が乗っていなかったことだけが不幸中の幸い」と語り、もし走行中や家族が乗っているタイミングだったらと考えると、非常に恐ろしい事故だったと振り返った。
このテスラは、娘が生まれた2020年に購入した車だったという。購入から約5年間、家族での移動や日常の足として使ってきた思い入れのある一台で、おのだ氏にとって単なる車以上の存在だった。動画内では、購入当時の思い出にも触れながら、「娘が生まれた年に買った車だったので、やっぱりショックは大きい」と本音を漏らした。
さらに大きな痛手となったのが、保険の問題だ。おのだ氏は、今回の車について車両保険に加入していなかったことを明かした。購入価格はおよそ750万円。車両保険がなかったため、廃車となった車の損害は基本的に自己負担となり、経済的にも大きな損失になったという。
おのだ氏は「まさかモバイルバッテリーでここまでのことになるとは思っていなかった」と驚きを隠せない様子で語った。スマートフォンの充電や旅行時の予備電源として、モバイルバッテリーは多くの人が日常的に使っている身近な製品だ。特に旅行系YouTuberとして、飛行機やホテル、海外旅行の撮影を行うおのだ氏にとっても、モバイルバッテリーは欠かせないアイテムのひとつだった。
しかし、今回の事故を受けて、おのだ氏は「モバイルバッテリーを車内に置きっぱなしにするのは本当に危ない」と強調。車内は季節や天候によって短時間で高温になることがあり、直射日光が当たる場所や密閉された空間では、リチウムイオン電池を搭載した製品に大きな負荷がかかる。製品評価技術基盤機構（NITE）や消費者庁も、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品について、高温になる場所での使用・保管を避けるよう注意を呼びかけている。
動画では、事故後の車内の様子も紹介された。焦げた内装や焼けた跡からは、発火の威力の大きさが伝わってくる。車そのものが電気自動車であることから「テスラのバッテリーが原因なのでは」と誤解される可能性もあるが、おのだ氏は今回の発火原因について、車両側ではなく車内に置いていたモバイルバッテリーだったと説明している。
コメント欄には、視聴者から「人が無事で本当によかった」「モバイルバッテリーを車に置きっぱなしにしていたので怖くなった」「これは他人事ではない」といった声が寄せられている。中には「車両保険の大切さを考えさせられた」「高額車でも保険を外すとこういう時に怖い」と、保険面に注目する反応も見られた。
おのだ氏は今回の出来事を、単なる不運な事故として終わらせるのではなく、視聴者への注意喚起として発信している。日常的に使っているモバイルバッテリーでも、扱い方を誤れば大きな火災につながる可能性がある。特にこれから暑くなる季節は、車内や窓際、直射日光の当たる場所に置きっぱなしにしないことが重要だ。
また、異常に熱くなる、膨らむ、異臭がする、充電が不安定になるといった症状があるモバイルバッテリーは、使用を中止する必要がある。古い製品やメーカー不明の製品、落下や衝撃を受けた製品にも注意が必要だ。廃棄する際も、一般ごみに混ぜるのではなく、自治体や家電量販店などの回収方法を確認することが求められる。
今回の事故で、おのだ氏は約750万円の愛車を失うことになった。一方で、人的被害がなかったことは何よりの救いだった。おのだ氏は動画の中で、悔しさやショックをにじませながらも、「皆さんも本当に気をつけてください」と繰り返し呼びかけた。
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、ノートパソコン、携帯扇風機など、リチウムイオン電池を使った製品は私たちの身の回りにあふれている。便利さの一方で、保管場所や使用環境によっては重大な事故につながるリスクもある。おのだ氏の体験は、身近な製品の扱い方を見直すきっかけになりそうだ。
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チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！ 1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。