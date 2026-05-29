「天使過ぎるぜ！」19歳人気アイドルがハマスタに降臨「いちいち可愛い」　ノーバン投球披露「今日も見たことない魔球だった」

日向坂46の藤嶌果歩がセレモニアルピッチでノーバウンド投球を披露(C)産経新聞社

人気アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩が5月28日、DeNA−オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。

背番号「46」のユニホームを着た19歳の藤嶌は、他のメンバーに見守られながら見事なノーバウンド投球。ボールが捕手のミットに収まると、満面の笑みを浮かべた。昨年は北海道・エスコンフィールドでもセレモニアルピッチを行い、2年連続で“魔球”を披露した。

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SNS上のファンからは「いちいち可愛い」「今日も見たことない魔球だった」「笑顔可愛すぎて完全に恋」「かほりん天使過ぎるぜ！」と、続々とコメントが寄せられた。

この日は『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES』として開催され、「日向坂46」のメンバーはライブパフォーマンスを披露している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]