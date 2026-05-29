黒嵜菜々子、2年ぶりグラビア“復帰” ファン興奮「久しぶりのグラビアうれしすぎる」「絶対見る」
アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子（23）が、出版『SUNNY GIRL vol.13』で2年ぶりとなるグラビアを披露した。
【写真】艷やかな肌を披露した黒嵜菜々子
発売前から黒嵜のSNSには「久しぶりのグラビアうれしすぎる」「絶対見る」など、ファンから期待の声が続々と寄せられていた。今回の撮影では、これまでの愛らしいイメージに加え、肩の力を抜いた自然体の表情も見せている。
黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出身。アイドルとして活動をスタートし、現在はアイドルグループ「Rootmimi」のプロデューサーを務めるほか、タレントとしても幅広く活躍している。
MBSラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』にレギュラー出演するほか、TBS『サンデージャポン』、TVO『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』などにも出演。Canva『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す』ではナナ役を演じるなど、活動の場を広げている。
また、大の巨人ファンとしても知られ、野球好きを公言。SNS総フォロワー数は110万人を超え、若い世代を中心に高い支持を集めている。
【写真】艷やかな肌を披露した黒嵜菜々子
発売前から黒嵜のSNSには「久しぶりのグラビアうれしすぎる」「絶対見る」など、ファンから期待の声が続々と寄せられていた。今回の撮影では、これまでの愛らしいイメージに加え、肩の力を抜いた自然体の表情も見せている。
黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出身。アイドルとして活動をスタートし、現在はアイドルグループ「Rootmimi」のプロデューサーを務めるほか、タレントとしても幅広く活躍している。
また、大の巨人ファンとしても知られ、野球好きを公言。SNS総フォロワー数は110万人を超え、若い世代を中心に高い支持を集めている。