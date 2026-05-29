免許取り立てで、車をうまく駐車できない。

【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた

約束の時間が迫り、焦る私。その時、見知らぬ男性が私に――。

大阪府在住の40代女性（投稿時）・Sさんの若き日の体験。

＜Sさんからのおたより＞

今から15年前。転職活動をしていた私は、入社希望の会社の面接に、車で向かっていました。

駐車が苦手な上、免許を取得してあまり日が経っていなかったこともあり、会社近くのパーキングで駐車に四苦八苦。

何度も切り替えしをしている私を見かねて、運送会社の社員らしき男性が、

「大丈夫ですか」

と声をかけて下さいました。

「早く行って！」

「何度挑戦しても駐車できないんです。面接の時間も迫っていて、もうどうしたらいいかわからないんです」

と涙目でお話ししたら、

「降りて下さい。車貸して」

とおっしゃり、ものの数秒でかわりに駐車してくださいました。

何度もお礼を言う私に、

「早く行って！ 面接うまくいくといいですね」

と。

会社名がよく見えなかったため、お礼は出来ずじまいでしたが、おかげさまで無事に面接に合格できました。

あの時は本当にありがとうございました。



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