元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスによるセビージャFC買収計画が、大きく揺らいでいるようだ。



スペインメディア『AS』によると、ラモス陣営は当初約束していた資金を集めることができず、クラブ買収プランを大幅に縮小したという。ラモスは現地28日、兄のレネ・ラモス氏や弁護士フリオ・セン氏とともにセビージャで会談を実施。投資ファンド「Five Eleven Capital」とともにクラブ買収を進めていたが、ここにきて状況が一変したようだ。



当初、ラモス側はクラブ債務の引き受けを含め、総額約4億5000万ユーロ規模の提案を準備していたとされる。しかし現在は、約2億2000万ユーロ程度まで条件を縮小。さらに、取得予定だった約8万6000株ではなく、約3万株を1億ユーロで取得する形へ変更されたという。



