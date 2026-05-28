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「即日入寮チャンネル」の工場転職のプロ・ケンシロウが、「【工場勤務】夜勤がキツすぎる…知らずに続けると後悔する辛いことTOP10｜元トヨタ社員が語る現実」と題した動画を公開した。工場夜勤の最大の魅力である「高収入」の裏に潜む、見過ごされがちなリスクについてランキング形式で解説している。



ケンシロウは、工場で稼ぐためには夜勤や残業が必要不可欠としつつも、夜勤が合わない人にとっては「夜勤のストレスが蓄積してしまう」と指摘する。ランキングでは、10位の「生活リズムが完全に崩れる」から始まり、9位「睡眠の質が変わる」、8位「性格が変わってしまう」といった心身への影響を次々と挙げた。特に、ストレス発散のための爆買いやギャンブルによって「出費が増えて貯金ができない」（6位）という事態に陥れば、稼ぐという本来の目的を見失う本末転倒な結果になると警告している。



さらに上位では、金曜日の夜から土曜日の朝まで働くことで「休みが実質1日になってしまう」（4位）という時間的な制約や、「事故や怪我のリスクが上がる」（3位）といった安全面での問題に言及した。2位には「うつ病や精神崩壊のリスク」を挙げ、年齢を重ねるにつれて急にストレスに耐えられなくなるケースがあることも語っている。



そして、第1位として「自律神経が乱れてしまったり体を壊してしまうリスク」を提示した。「夜勤はリスクがつきもの」と断言するケンシロウ。自身が夜勤に向いているタイプか、あるいは適度なリフレッシュや自己管理ができるかを冷静に見極めることの重要性を伝え、読者に適性判断のヒントを与える内容となっている。