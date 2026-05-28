「布団の中で凍死」「風呂で溺死」…検視官が見た高齢者の不審死の真相と孤独の正体

検死官が見た老人の死の真相は、我々の想像を絶する孤独に満ちている。予期せぬ凍死や入浴中の事故、そして自死の背景には、いったい何があるのか…。

【画像】老人が布団の中で凍死する原因

老人の生を支えてきたはずの絆が、いつしか彼らを追い詰める凶器へと変わってしまうことさえある悲劇を防ぐために必要なこととは何か。

医学博士の上野正彦氏の書籍『死体が伝える最後の想い』より一部を抜粋・再構成し、死体から見えた背景を追う。

暖かい布団の中で凍死した事件

暖かい布団の中で凍死した事件があった。



凍死がどうして家の中で起きるのか。しかも布団の中で、と不思議に思われる方もおありかもしれない。普通、家の中で凍死するということはちょっと考えにくい。しかも布団の中に入っていながらだ。



凍死したのは一人暮らしの老人だった。

病気で寝たきりのため、何日も食事をとっていない。すでに自力でとることもできない。そうこうしているうちに、本格的に体力がなくなってくる。トイレに行く力さえ失われてしまっていた。



そしてあるとき老人は布団の中でおしっこを漏らしてしまう。



おしっこを漏らすと、はじめは温かいが、徐々に温かかったおしっこも冷めてきて、体温を奪っていく。寒い冬で暖房もない。北風が吹き抜けるような昔の家だと、家の中でも寒いから、濡れている布団で体温が奪われて凍死してしまうのだ。



以前、そういう変死体の検死を行ったことがある。



それは一例だけではない。何例もあった。年をとってくると、われわれが考える以上に予期せぬことで死にいたる。老化の一種と言ってしまえば、それまでであるが。

なぜ浴槽で溺死してしまうのか

たとえば、こういうケースもよくあることだ。



お年寄りがお風呂に入っていて浴槽の中に沈んで溺死する。



溺れて死んだと処理される。酔っぱらったり、お風呂の中で居眠りして、あるいはツルッとすべって、浴槽の中で溺れて沈んでしまって死ぬ。



しかし、実は居眠りなどで溺れて死ぬという状況はめったにないのだ。普通の状況で湯船の中に沈んでしまえば、気管に水が入ってきて苦しくなり、たとえうつらうつらと眠っていたとしても苦しさで目覚めることになる。



また、一瞬フラフラとめまいがして倒れて溺れたとしても、気管に水が入って息苦しくなるわけだから、強い刺激を受け、体もはっと目が覚め、とっさに防御姿勢を取れるはずだ。



それができないで溺れて死んでしまうとは、いったいいかなる状態なのか。



たいていの場合、入浴中に死にいたるような病的発作を起こしていると考えていい。たとえば心筋梗塞とか、あるいは脳出血の発作とか。そういう発作があって意識を失って溺れてしまう。それで助けを求められないから、死んでしまうのだ。

「長い風呂だなあ」と家族が気づいて不安になってお風呂場へ行き、湯船の中に沈んで死んでいるおじいちゃんやおばあちゃんを発見する。



事故死になるか。病死になるか。保険会社が支払う保険金の問題にもかかわってくる。保険金の支払いが違ったりするから、必ず論争になるが、だいたいは事故死ではなくて病死だ。

高齢者が自殺してしまう原因

もう一つは老人の自殺という問題がある。



これも私の確固とした考えの一つなのだが、老人の場合、自殺と言うが、自殺ではない。自分で自分の命を絶つから、たしかに自殺になってしまうが、その動機は十分すぎるほど他殺である。



なぜか。



たとえば自殺した老人は自分の息子たち夫婦と一緒に生活している。ところが、その身内から一人だけ疎外されている。

年寄りは体力もないし、収入もない。弱者で、若い人たちの負担になっていて、疎外されてしまう。長く生きてきた老人にとっては、信頼する身内から疎外されることに耐えられないほどの孤独を感じるのである。



家族がもっと温かい対応をしていさえすれば、死なずにすむことがいかに多いか。



その孤独に耐えられなくて自殺する。それはむしろいじめに近い。だから大きな視点で見れば、殺人事件と見られなくもないのだ。



これはいじめによる子どもの自殺と同じ構造になる。子どもは学校へ行きたくない。学校へ行けばみんなから一人だけターゲットにされ、意地悪をされてしまうから足が遠のく。それを両親に訴える際に、子どもは表現力に乏しいから、ただ「学校へ行きたくない」と言う。親は何とか学校に行かせようと、口先だけで、本人の気持ちも考えずになだめすかしたりするだけなのだ。



親がしっかりした対応を取っていないから、学校へ行かないどころか、最悪の結末を迎えることだって起こり得る。

自殺の背景にあるもの

子どもに寝込みを襲われた両親もいるし、あるいは、いじめるガキ大将を殺しに行った子どももいる。さらには誰にも反抗できないで首を吊って死を選ぶ子どももいる。



子どもが学校に行きたくない理由は、そもそも仲間から一人だけ疎外された、その侘しさ、孤独感からはじまっているのだ。



だから年寄りにしても一人暮らしだけが孤独なのではない。信頼する身内から一人だけ除け者にされた状況が侘しく孤独なのだ。



その辺りをきちんと身内のものが理解してあげれば、老人の自殺は防げる。自殺、自殺と言うが、私が検死した老人の自殺の八割から九割は他殺に等しいような感じを受けた。



溺れる原因もそうだし、餅などの誤嚥もそうだが、老人の体と心というものをきちんと理解してあげるということが今我々に必要だ。



現在、国民全体が豊かな生活を送れているのは、今の老人が若いときに汗水を流して働いてきた結果だ。それがあって豊かな生活ができていることを忘れてはいけない。後輩たちは先輩の苦労を認めて尊敬する。そういう考え方を持ち合わせないといけないと私は思っている。

死体が伝える最後の想い

上野 正彦

2026/4/7

880円（税込）

248ページ

ISBN： 978-4022621276

布団の中で凍死してしまった老人の孤独、消せない指紋、殺された幼い子どもが最後に見た光景、サスペンスドラマのような結末、自分を盾にした母の愛――。



監察医として30年間、約2万体の死体を検死してきた著者が語る命の尊厳、生と死のドラマ。



『裏切られた死体』と『死体は切なく語る』から屈指のエピソードを選り抜いたベスト版。



【目次】

第１章 死体が残したメッセージ

第２章 切ない事件

第３章 人はここまで醜くもなる

第４章 フィクションとノンフィクション

第５章 やるせない真相

第６章 愛情の末に