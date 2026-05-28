NHK『Venue101 EXTRA』公開収録第2弾アーティスト決定！NCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの3組
『Venue101 EXTRA』の公開収録が決定。このたび第2弾出演アーティストが発表された。
■公開収録の観覧申込みを受付中
第2弾として出演発表されたアーティストは、NCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの3組。
すでに出演を発表しているアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPER、そしてMCの濱家隆一、生田絵梨花とともに、アツいステージを繰り広げる。
そして、今後もさらなる出演アーティストが発表される。
観覧申込みの詳細は、NHKホームページのイベント・インフォメーションを参照しよう。
■イベント情報
『Venue101EXTRA』公開収録予定
06/27（土）東京・NHKホール
18:00開場 19:15開演 21:30終演予定
観覧申込締切：06/02（火）23:59
放送予定：未定 ※決まり次第、番組ホームページなどで発表
出演：アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NCT WISH、NEXZ、FRUITS ZIPPER、Mega Shinnosuke …and more ※五十音順
司会：濱家隆一（かまいたち） 生田絵梨花
■関連リンク
観覧申込みの詳細はこちら ※NHKイベント・インフォメーション
http://nhk.jp/event
『Venue101』番組サイト
https://one.nhk/venue101