明日の決算発表予定 トリケミカル、ヤガミなど5社 (5月28日)
5月29日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3329> 東和フード [東Ｓ] (前回12:15)
<7488> ヤガミ [名Ｍ] (前回15:00)
◆第1四半期決算：
★<4369> トリケミカル [東Ｐ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<4627> ナトコ [東Ｓ] (前回15:30)
<4707> キタック [東Ｓ] (前回15:30)
合計5社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3329> 東和フード [東Ｓ] (前回12:15)
<7488> ヤガミ [名Ｍ] (前回15:00)
◆第1四半期決算：
★<4369> トリケミカル [東Ｐ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<4627> ナトコ [東Ｓ] (前回15:30)
<4707> キタック [東Ｓ] (前回15:30)
合計5社
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