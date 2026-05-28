5月29日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3329> 東和フード [東Ｓ] 　(前回12:15)
　　　<7488> ヤガミ [名Ｍ] 　　　(前回15:00)
　　◆第1四半期決算：
　　★<4369> トリケミカル [東Ｐ] (前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<4627> ナトコ [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　　<4707> キタック [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　合計5社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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