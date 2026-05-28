IVE、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』がオリコンデイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得。タイトル曲のMVも話題

5月27日（水）にリリースとなった、2021年に韓国でデビューし、名実ともにその人気が世界規模に拡大し続けている韓国6人組グループ・IVE（読み：アイヴ）のJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』（読み：ルシッドドリーム）が、2026年5月26日付オリコン デイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得した。

JAPAN 4th EPには、EP名同様となるタイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」、テレ東系 ドラマ 24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」主題歌「JIGSAW」に加え、IVE THE 3rd EP 「IVE EMPATHY」のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」、計3曲の日本語バージョンを収録。

5月20日（水）より先行配信となったタイトル曲「LUCID DREAM」は「夢」というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲。配信開始からiTunes K-Popチャート1位、Spotify Japan 急上昇チャート1位を獲得するなど各DSPでも注目を集めている。

5月26日（火）にはタイトル曲「LUCID DREAM」のMVも公開。ストーリー仕立てとなり、光を活用した幻想的なムードと、見慣れた背景の中にある非日常的な状況で夢のような雰囲気を演出している。再生回数は5月28日時点ですでに60万回を突破しており、「MV良すぎる」「クオリティ高い」「IVEのMV世界観いつも可愛くてキラキラしてて大好き」など好評だ。

IVE 아이브 ‘LUCID DREAM’ MV

現在、IVEは2度目となるワールドツアー「SHOW WHAT I AM」が韓国を皮切りにスタートした。日本では、4月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり、京セラドーム大阪で公演を開催。全2公演で79,000人を動員し、大勢のファンを魅了した。さらに6月24日（水）には東京ドームでの公演も決定している。

また、7月5日（日）には東京・TODAホール＆カンファレンス東京にて、JAPAN 4th EP 発売を記念したシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントも開催予定。日本だけでなく全世界で大活躍中の彼女たちに出会える機会に注目だ。

【リリース情報】

■配信リリース情報JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』ダウンロード/ストリーミング：https://IVE.lnk.to/W1lzu2キャンペーン内容はIVE JAPAN OFFICIAL SITE (https://ive-official.jp/mob/news/newsShw.php?site=DIVE&ima=1940&cd=OF10390)をチェック

■CDリリース情報IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』2026年5月27日（水）発売URL：https://IVE.lnk.to/J6P31j