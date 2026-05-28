俳優の杉浦太陽(45)が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。令和の子育てについて、持論を展開した。

5人の父である杉浦が、インスタグラムで募集した子育ての悩みに対し「うちのルールで答えてみました」として子育て論を展開。その中で、「令和の時代、怒らない親が多すぎる」という意見が寄せられた。

これに対し「そうかなぁ？これどこ見て判断してるの？」と異議を唱えた杉浦。その後すぐに「あっ外でね！」と、家の中ではなく外出先などでの親の振る舞いだと気づき「登ったらあかんとこに登って、本当やったら親が注意せなあかんのに、見て見ぬふりするとか。食事中にマナーが悪かって、目に入っても…みたいな感じよね」と共感した。

だが、外では怒らない親も「家やったら怒ってると思うねんけど…」と推察。「うちもあるんですよ」と明かし「例えば焼肉屋さんに行きました。じいちゃんばあちゃんとかと大人数で行って、アットホームな感覚で気が緩んで、食べた後に横になったりするんですね」と、自身の子供の振る舞いを明かし「それは注意します」と主張した。

子供の無邪気な行動についても「周りから見ていい気分ではない」といい「（飲食店で）すぐ横になろうとするから“飲食店で横になったらあかん！”って言います」と、自身の家庭では外出先でもしっかりしかると強調した。

しつけについては「ちゃんと親が子供のうちに言っとかんとさ、社会出てから、この子が恥をかくことになるかもしれんから…」と思いを語り「まあ、怒鳴る必要はないと思うけど、ちゃんと注意するっていうのは必要です」とした。

一方で「でも、そういうのは結構目にするよな…わかる。俺も反省するとこちょっとあるかもしれんし。目を離した時に“あ”みたいと思うから、わかるわ」と反省も口に。この動画では、他にもさまざまな親の悩みに回答しており、視聴者からは「もーー良いパパすぎる！！」「最近見た動画で1番心に響きました ありがとうございます！」「つい最近話題になったニュースで父親の叱り方や子育てについて考えさせられた昨今、たぁくんの子供に対する向き合い方や、たぁくんだけでなく杉浦夫婦の育て方は、本当に子供を尊重してすくすく育ってる環境だなといつも関心します」「杉浦家に産まれたら勝ち組だなぁ」と称賛する声が寄せられた。