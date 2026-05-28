映画『踊る大捜査線 N.E.W.』特別映像解禁！サブタイトルは「メトロポリスを駆け抜けろ！」に決定

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9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特別映像が解禁。そして、映画のサブタイトルが「メトロポリスを駆け抜けろ！」となることが発表された。

■織田裕二演じる青島俊作が “捜査一課”へ

1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリーズ。翌1998年に 『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。

脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場。刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。

常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感に溢れる男・青島俊作。「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」が示すとおり、青島俊作のあらたな物語がここから始まる。

■解禁された映像では、謎の数字が次々と画面に登場

赤い腕章を片手に、颯爽と事件現場に入っていく青島俊作。そこで明かされた、彼のあらたな役職は「“捜一”の青島です」。

ついに“捜査一課”に着任した青島だが、所属が変わっても「捜査は足だ」と所轄と本庁の垣根を超え、昔と変わらない信念をもって“現場”へ走り出す。

そして、サブタイトルがついに解禁。これまで「湾岸署史上最悪の3日間」「レインボーブリッジを封鎖せよ！」「ヤツらを解放せよ！」「新たなる希望」など、物語が描く事件の核心を、鮮烈な言葉で表現してきた『踊る』シリーズのサブタイトル。

多くのファンが注目する最新作のサブタイトルは「メトロポリスを駆け抜けろ！」。

14年ぶりとなる『踊る大捜査線』。今回の舞台は、世界屈指の巨大都市（メトロポリス）・東京。複雑に交差するビル群、縦横無尽に張り巡らされた地下鉄網、車で埋め尽くされた大渋滞の高速道路。“捜査一課”の刑事となった青島が、令和のメトロポリスを駆け抜ける。果たして、この街でいったい何が起きようとしているのか…。

今回解禁された映像では、謎の数字が次々と画面に登場。225事案、7cm、30秒、セブンベア、無数の青島くん、8両編成、奇跡の1枚、時速8.2km…断片的に映し出される、これらの数字が示す事件の全貌とは？

そして音楽を担当するのは、今回解禁された映像で使用されている「Rhythm And Police」をはじめとして、「危機一髪」「G-Groove」「C.X.」など、誰もが一度は耳にしたことがある『踊る』シリーズの名曲を手掛けてきた松本晃彦。かつてないスケールで描かれる、「踊る」の世界観を、松本の音楽が再び彩る。

■映画情報

『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』

9月18日（金）公開

脚本：君塚良一

監督：本広克行

プロデュース：亀山千広

音楽：松本晃彦

出演： 織田裕二

(C)2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

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