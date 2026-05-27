ふだんはそっけない態度も多めという猫ちゃん。そんな子がとびきり甘え始めたら…！その様子を収めた投稿が、記事執筆時点で61.2万再生を突破。「ああああぁ～！可愛い過ぎる！」「ｸﾞｷﾞｨｲｲｲwって変な声出た」など、思わず感情が爆発してしまうユーザーが続出しました。

【動画：普段はそっけない態度の猫が全力でパパに甘え始めた結果…抱きしめたくなる『赤ちゃんすぎる光景』】

いつもはツンなのに…今日は赤ちゃん化

TikTokアカウント「こはだくん（@koha_tok）」に投稿されたのは、まるで赤ちゃんのように人の腕の中で甘える猫の姿。そんな様子を見せてくれたのは、マンチカンの「こはだ」くんです。

「プイっ」とした態度で逃げていってしまうことも多いというこはだくん。しかしこの日は、なんだか眠そうな様子でパパのお膝の上で甘えていたんだとか。パパもしっかりこはだくんを支えながら、やさしくなでなで。まるで赤ちゃんをあやすような、なんとも幸せな光景です。

いつまでもこうしていたい…

パパの腕の中に顔を埋めていたかと思ったら、ひょっこり顔を出したこはだくん。目を細め、「うにゃうにゃ…」と声が聞こえそうなほどうっとり夢見心地なご様子。そして腕にぎゅっとつかまったまま、パパをじっと見上げたんだとか。その表情の破壊力といったらありません…！

しばらくパパを見つめたあと、再び腕の中に顔を埋めるこはだくん。パパさん、こんなことされて平常心を保てたのでしょうか…。人の心までぎゅっとつかんで離さない、甘えん坊なこはだくんなのでした。

実は『殿様』な一面も？

そんな甘えん坊なこはだくんですが、別の動画ではまったく違う姿を披露しています。ソファのひじ掛けに前足をのせ、短い脚を投げ出してどっしりと腰かけながらテレビを見ている姿が！

「おい、茶を持ってこい！」と今にも命令しそうな、堂々としたお殿様スタイル。もっとも、こんなかわいいお殿様に命令されたら喜んで聞いてしまいそう…！赤ちゃんになったり、偉そうになったり、見ていて癒ししかありません。

61万再生を超えた甘えん坊動画には、「俺も仕事辞めて猫になりたい」「こんなふうに懐かれちゃうと離れられない」「かわいすぎて罪に問われない？大丈夫？」「こんな猫ちゃんいたらもう語彙力なくして毎日やばい」「いいなぁ…」など、羨望と悶絶のコメントが続々と寄せられました。

TikTokアカウント「こはだくん」では、マンチカンこはだくんの成長記録が日々投稿されています。ツンな日も、甘える日も、お殿様な日も…そんなこはだくんのすべてに、これからも癒やされる人が増えそうです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こはだくん」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。