２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２０１円４９銭（０・４０％）安の５万４２８円８８銭だった。

２日連続で下落した。全銘柄のうち、５割超にあたる１７０銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、３円３２銭（０・０１％）高の６万４９９９円４１銭だった。読売３３３とは異なる値動きとなった。

中東情勢の不透明感の高まりを受けて長期金利が上昇傾向にあり、インフレ（物価上昇）による業績影響への懸念などから、東証プライム銘柄の約半数が値下がりした。半導体関連株は急上昇が続いており、相場の過熱感が意識されたことで当面の利益を確定する売りも広がった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、光電子部品メーカーの浜松ホトニクスの７・９３％が最も大きく、ソフトバンクグループ（７・２６％）、古河電気工業（６・７０％）と続いた。

上昇率は、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（８・５０％）、信越化学工業（５・４７％）、タカラトミー（５・３８％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２０・４５ポイント（０・５２％）低い３９１８・０１。