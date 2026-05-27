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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Hermes Agent完全ガイド】無料で使えるAIエージェント秘書！概要・インストール方法・初期設定まで全部解説！」を公開した。動画では、米国Nous Research社が開発した、自身のPCで動かせる完全無料のAIエージェント「Hermes Agent」の概要と、具体的な導入手順を解説している。



Hermes Agentは、オープンソースで提供される自律型のAIエージェントである。チャットのたびに記憶がリセットされる従来のAIとは異なり、情報を長期的に記憶する「永続メモリ」を備えているのが最大の特徴だ。ユーザーの好みや複雑な作業手順を自動でファイルとして保存し、次回のタスクに再利用・改善できるため「使えば使うほど賢くなる」という。



さらに、Web検索やファイル編集の自動化に加え、LINEやDiscordなどのチャットアプリと連携したリモート操作、指定日時にプログラムを実行する機能も搭載している。セキュリティ面でも、危険なコマンドを自動で停止し、APIキーなどの機密情報を隠す安全装置が標準で組み込まれている。



導入手順としては、MacまたはWindowsのターミナルを起動し、GitHubの公式ページにあるインストールコマンドをコピーして実行する。その後、AIモデルを動かすために「OpenRouter」などのプラットフォームに登録し、APIキーを取得して初期設定を行う。動画内では、完全無料で利用できるAIモデルを選択する手順が実演されている。設定完了後は、コマンドひとつで専用のダッシュボードを立ち上げ、Webブラウザ上から直感的に操作することが可能となる。



単なるチャットボットにとどまらず、ユーザーに代わって複雑なタスクを自律的に処理するHermes Agent。自身のPCに自己進化するAI秘書を導入することで、日々のルーティンワークが自動化され、作業の劇的な効率化が実現するだろう。