メロン半玉に「原木生ハム」や「シャンパン」を自分でカスタム!? 贅沢ダブルメロンパフェ!?5月28日はメロン記念日になっちゃうかも🍈

メロンが旬を迎えていることもあり、巷ではさまざまな「メロン企画」がおこなわれております。

つまりですねぇ、メロン好きにとっては「1年のなかでいちばん充実している季節」といっても過言ではないわけです。せっかくなので全力で乗っかりたいもの!!

というわけで、メロン好きのひとりでもある私が、いま目をつけている2つのメロン企画を紹介させてください。偶然ですがスタート日が同じなので、ハシゴしちゃうのもありですよね……？？

【その1：メロメロメロい♡いばらきメロンカフェ 2026】

メロンの名産地である茨城県が、東京・表参道にメロンスイーツ専門店「メロメロメロい♡いばらきメロンカフェ 2026」をオープンします。

このカフェのなにがすごいかって、なんとメロン半玉にいろんなトッピングをカスタムできちゃうのだッ!!

しかも用意されるメロンは、茨城県が誇る高級青肉メロン「イバラキング」＋茨城県が認定したメロンコンテストの歴代最優秀賞受賞者がつくるイバラキング「マイスターメロン」なんです。おまけにトッピングにはこんな食材を用意しているそう。

・原木カットの生ハム

・モッツァレラチーズ

・チョコレート

・プリン

・アイス（バニラ / ゴルゴンゾーラ）

・琥珀糖やマシュマロ

・モンブラン

・カットメロン

・チェリー

・スパークリングワインジュレ

え……すごくない？甘いのもしょっぱいのもイケちゃうってことだよね？

しかもね、マイスターメロンを選ぶと「シャンパン」や「ウイスキー」もトッピングできちゃうんですって！

なお、トッピングは最大4種類まで選べるそうですよ。世界にひとつだけのカスタムメロンを心ゆくまで味わっちゃいましょう。

期間：2026年5月28日〜5月31日（11時〜18時30分 / L.O. 17時 ※初日は14時スタート）

場所：NANATEA and Tsutsumi

価格：レギュラーメロン 2000円、マイスターメロン 3200円

参照元：いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」、NANATEA and Tsutsumi、プレスリリース

※予定販売数がなくなり次第、終了となります。

※贈答用にふさわしいイバラキング「マイスタープレミアム（桐箱、認定書付き）」（8000円）をその場で注文することもできます。ただし注文後7〜10日での配送となります。

【その2：アフタヌーンティー・ティールーム】

アフタヌーンティー・ティールームでは、旬のメロンが楽しめる新作スイーツを展開します。

なんとパフェからアフタヌーンティー（！）まで楽しめちゃうみたいよ。ラインナップはこちら〜！

・2種類のメロンを贅沢に使用した「ダブルメロンの贅沢パフェ」

・食後のデザートとしても楽しめる「メロンとエルダーフラワーゼリーのパフェ」

・ビジュもかわいい「メロンとレモンハーバルティーのクリームソーダ」

・メロンのミニパフェも選べる「アフタヌーンティーセット」（14時〜限定）

ちなみに「メロンとエルダーフラワーゼリーのパフェ」のみ、＋600円でメロン果肉が2倍になる「Special Days」が設けられるそうです（6月6日と6月16日限定）。

さらには店舗限定メニューとして「紫陽花イメージのメロンミルフィーユ」や「ダブルメロンと瀬戸内レモンクリームのミルフィーユ」も用意しているみたい。さぁて、どれからいただきましょうかね？

期間：2026年5月28日〜6月24日 ※店舗限定メニューは7月15日まで

場所：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

価格：1250円〜

参照元：Afternoon Tea、プレスリリース

※アフタヌーンティーは通年です（選べるスイーツは時期により異なります）。

※店舗限定メニューはアフタヌーンティー・ティールーム ルミネ有楽町、東京スカイツリータウン・ソラマチにて販売します。

ああ、メロンを眺めていたらおなかが空いてきちゃいました。さっそく食べに行っちゃいますか♪

※価格はすべて税込みです。

執筆：田端あんじ (c)Pouch

Photo：ぱくたそ

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