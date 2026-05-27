「え、こんなのも出るの…？」元セクシー女優も戦慄…“顔認証AI”が暴く「デジタルタトゥーの恐怖」
ここ最近、「顔認識AI」が話題となっている。このAIでは、アップロードした顔写真からウェブに残る過去画像を照会でき、そこそこ精度が高いようだ。
髪型やメイク、あるいはプチ整形程度では検索の隙間をくぐり抜けられず、「え、こんなのも出るの…？」なんて驚くような古い画像でさえ出てきてしまう。
実際に検索をかけ、夜職時代の宣材写真・裏アカに載せた自撮り・いつ撮られたか記憶にない他撮り（映り込み）などが出てきた人々は、一斉に阿鼻叫喚の声を上げているだろう。時には出演したセクシービデオのパッケージやサムネイルまで登場するため、一部ではユーザーの活用方法が問題視されている。
◆“バレない”が通用しない時代のデジタルタトゥー事情
近頃はネットの普及により、身バレやデジタルタトゥーを完全回避することが難しくなった。セクシービデオの出演や夜職における宣材写真の顔出しのみならず、SNSの公開アカウントを持つだけでも立派なデジタルタトゥー。女優デビューや同人ビデオに手を染めれば更なるタトゥーが刻まれるため、下手にやるもんじゃないのは事実だ。
1本出演しただけでも身バレの可能性が跳ね上がる時代で、事務所も「バレないから大丈夫」という口説き方はしない。メーカー側もメディア露出制限をしない演者を積極採用する方向性へとシフトし、現在のトップ女優は身バレ覚悟のうえで活動している。
◆顔認証AIが暴く“見せたくない過去”
トップとは程遠かった筆者でさえ「絶対バレるよ」と事務所に釘を刺された（運よくバレなかったけれども）。このように、すでに身バレ上等でないと生き残れないのがビデオ業界。だからこそ、多少のデジタルタトゥーやバレに関してひどく怖がる人は少ないと思う。
ただ、この顔認証AIの怖いところは、SNSの非公開アカウントや過去の情報まで“貫通”するところ。AIなので100％正しい検索結果が出るわけではないものの、ファンには見えない部分まで丸出しになってしまうと、活動するうえで支障をきたす。セクシー女優デビュー前の人生が露呈したり、学生時代のプリクラなどをファンに見られたりすることは、プライバシーの侵害にもなり得るだろう。
◆いくら「身バレ上等」でも…
いくらバレに対して覚悟を持っていても、何もかもを知られてOKな人はほぼいない。筆者だって身バレの覚悟をしているものの、表に出していない部分を勝手に知られ「お前の全てを握っているぞ」なんて顔をされたら絶対に腹が立つ。
例えばこのサイトで、演者の学生時代の写真から出身校や地元がバレ、なんらかの形でストーカーが生まれてしまえば、それこそ大事件になるだろう。
「いろいろバレたくないなら人前に出なきゃいいじゃん」というツッコミが飛んできそうだけど、精度の高い顔認証AIが登場する未来を想定して「夢を諦めた」なんて人を見つける方が難しい。自分が載せておらずとも、同級生やかつての仲間がSNSに集合写真を載せ、今現在削除をお願いできるほどの間柄でなければ、もうどうしようもない。
また、この手のAIがわんさか出てくると業界人が窮屈になるのは事実で、ビデオの削除申請もあまり意味がなくなる。引退後、新生活を歩むうえでのケジメとして作品削除の申し出をするセクシー女優もたくさんおり、昔の自分がビデオ販売などではない“非公式の場所”で再浮上されるモヤッと感は否めない。
◆デジタルタトゥーを恐れている女性は数知れず…
どんな仕事に就いても、ネットに一度でも顔を晒した時点で“デジタルタトゥー”となる。一般の人々以外も警戒すべき話だけれど、顔認証AIの周知により困っているのは「誰にも言わず、シークレットで働いていた女性たち」だ。
髪型やメイク、あるいはプチ整形程度では検索の隙間をくぐり抜けられず、「え、こんなのも出るの…？」なんて驚くような古い画像でさえ出てきてしまう。
実際に検索をかけ、夜職時代の宣材写真・裏アカに載せた自撮り・いつ撮られたか記憶にない他撮り（映り込み）などが出てきた人々は、一斉に阿鼻叫喚の声を上げているだろう。時には出演したセクシービデオのパッケージやサムネイルまで登場するため、一部ではユーザーの活用方法が問題視されている。
近頃はネットの普及により、身バレやデジタルタトゥーを完全回避することが難しくなった。セクシービデオの出演や夜職における宣材写真の顔出しのみならず、SNSの公開アカウントを持つだけでも立派なデジタルタトゥー。女優デビューや同人ビデオに手を染めれば更なるタトゥーが刻まれるため、下手にやるもんじゃないのは事実だ。
1本出演しただけでも身バレの可能性が跳ね上がる時代で、事務所も「バレないから大丈夫」という口説き方はしない。メーカー側もメディア露出制限をしない演者を積極採用する方向性へとシフトし、現在のトップ女優は身バレ覚悟のうえで活動している。
◆顔認証AIが暴く“見せたくない過去”
トップとは程遠かった筆者でさえ「絶対バレるよ」と事務所に釘を刺された（運よくバレなかったけれども）。このように、すでに身バレ上等でないと生き残れないのがビデオ業界。だからこそ、多少のデジタルタトゥーやバレに関してひどく怖がる人は少ないと思う。
ただ、この顔認証AIの怖いところは、SNSの非公開アカウントや過去の情報まで“貫通”するところ。AIなので100％正しい検索結果が出るわけではないものの、ファンには見えない部分まで丸出しになってしまうと、活動するうえで支障をきたす。セクシー女優デビュー前の人生が露呈したり、学生時代のプリクラなどをファンに見られたりすることは、プライバシーの侵害にもなり得るだろう。
◆いくら「身バレ上等」でも…
いくらバレに対して覚悟を持っていても、何もかもを知られてOKな人はほぼいない。筆者だって身バレの覚悟をしているものの、表に出していない部分を勝手に知られ「お前の全てを握っているぞ」なんて顔をされたら絶対に腹が立つ。
例えばこのサイトで、演者の学生時代の写真から出身校や地元がバレ、なんらかの形でストーカーが生まれてしまえば、それこそ大事件になるだろう。
「いろいろバレたくないなら人前に出なきゃいいじゃん」というツッコミが飛んできそうだけど、精度の高い顔認証AIが登場する未来を想定して「夢を諦めた」なんて人を見つける方が難しい。自分が載せておらずとも、同級生やかつての仲間がSNSに集合写真を載せ、今現在削除をお願いできるほどの間柄でなければ、もうどうしようもない。
また、この手のAIがわんさか出てくると業界人が窮屈になるのは事実で、ビデオの削除申請もあまり意味がなくなる。引退後、新生活を歩むうえでのケジメとして作品削除の申し出をするセクシー女優もたくさんおり、昔の自分がビデオ販売などではない“非公式の場所”で再浮上されるモヤッと感は否めない。
◆デジタルタトゥーを恐れている女性は数知れず…
どんな仕事に就いても、ネットに一度でも顔を晒した時点で“デジタルタトゥー”となる。一般の人々以外も警戒すべき話だけれど、顔認証AIの周知により困っているのは「誰にも言わず、シークレットで働いていた女性たち」だ。