カルディで買うべき「ザクザク食感」の神お菓子3選！絶対損しないおすすめアイテム
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なかべぇさんが「【カルディ】ザクザク♪食感がやばいお菓子3選✨ #カルディ #shorts」を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで購入できる商品の中から、特に歯ごたえや食感に優れたお菓子を3つ厳選して紹介。単なる味の良さだけでなく、口に運んだ際のリズム感に着目したラインナップとなっている。
なかべぇさんが今回の選定で最も重視したのは、「食感がすごい」という点である。日常のおやつタイムを格上げするような、噛みごたえのある個性豊かなアイテムが順番に披露された。
1品目に登場したのは「クマちゃんシェフのクマの手シューラスク プレーン」だ。シュー皮を用いた特徴的な形状のラスクで、一口サイズにカットされたゴツゴツとした表面が印象的である。その独特の生地から生み出される歯触りについて「ザクザクがたまらない」と絶賛し、思わず手が伸びてしまう魅力を伝えている。
続いて2品目に紹介されたのは「プレミアム ココナッツクラッカー コーヒー味」である。薄くて四角い形状をしたクラッカーが皿の上にたっぷりと広げられ、ココナッツの風味とコーヒーの香りが楽しめる一品として取り上げられた。薄焼きの軽やかな見た目に反して「こう見えてゴリゴリ硬い」と、その意外なほどのハードな食感を高く評価している。
最後に登場したのは、青いパッケージが目を引く「Sablés au beurre（バターサブレ）」だ。バターの香りが漂う丸くて薄いサブレを、両手でパキッと半分に割る映像とともに紹介。「薄いけど心地よいザクザク サクサク」と、繊細でありながらも軽快な食感が楽しめる逸品であることを表現した。
カルディには世界中の多様なお菓子が並んでいるが、風味やパッケージのデザインだけでなく「ザクザク」や「ゴリゴリ」といった食感を基準に選ぶのも一つの楽しみ方である。いつものティータイムに心地よいアクセントを加えたい時、これらの商品を参考にしてみてはいかがだろうか。
なかべぇさんが今回の選定で最も重視したのは、「食感がすごい」という点である。日常のおやつタイムを格上げするような、噛みごたえのある個性豊かなアイテムが順番に披露された。
1品目に登場したのは「クマちゃんシェフのクマの手シューラスク プレーン」だ。シュー皮を用いた特徴的な形状のラスクで、一口サイズにカットされたゴツゴツとした表面が印象的である。その独特の生地から生み出される歯触りについて「ザクザクがたまらない」と絶賛し、思わず手が伸びてしまう魅力を伝えている。
続いて2品目に紹介されたのは「プレミアム ココナッツクラッカー コーヒー味」である。薄くて四角い形状をしたクラッカーが皿の上にたっぷりと広げられ、ココナッツの風味とコーヒーの香りが楽しめる一品として取り上げられた。薄焼きの軽やかな見た目に反して「こう見えてゴリゴリ硬い」と、その意外なほどのハードな食感を高く評価している。
最後に登場したのは、青いパッケージが目を引く「Sablés au beurre（バターサブレ）」だ。バターの香りが漂う丸くて薄いサブレを、両手でパキッと半分に割る映像とともに紹介。「薄いけど心地よいザクザク サクサク」と、繊細でありながらも軽快な食感が楽しめる逸品であることを表現した。
カルディには世界中の多様なお菓子が並んでいるが、風味やパッケージのデザインだけでなく「ザクザク」や「ゴリゴリ」といった食感を基準に選ぶのも一つの楽しみ方である。いつものティータイムに心地よいアクセントを加えたい時、これらの商品を参考にしてみてはいかがだろうか。
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