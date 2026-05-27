アウトドアもお風呂も高音質！迫力サウンドを楽しめるコンパクト防水Bluetoothスピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX7防水対応でお風呂やアウトドアでも使え、最大8W出力とデュアル振動板による迫力サウンドを楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP126」を発売した。
■水辺でも安心して使えるIPX7防水仕様
本製品はIPX7防水に対応しているため、お風呂やキッチン、プールサイド、アウトドアなど、水しぶきが気になる場所でも安心して使用できる。突然の雨やレジャー中の水濡れにも強く、場所を選ばず音楽を楽しめるのが魅力だ。これまでスピーカーの使用をためらっていたシーンでも、気軽に持ち出して活用できる。
■コンパクトなのに迫力ある8Wサウンド
手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大8W出力とデュアル振動板による迫力のサウンドを実現。低音から高音までバランスよく再生し、音楽はもちろん動画視聴や映画鑑賞もより臨場感たっぷりに楽しめる。室内利用はもちろん、屋外でもしっかり音が届き、コンパクトスピーカーの常識を超える高音質を体感できる。
■スマホなしでも音楽再生が可能
Bluetooth接続に加え、USBメモリやmicroSDカードからの音楽再生にも対応。スマートフォンのバッテリーを気にせず、お気に入りの音楽を楽しめる。さらにAUX入力端子も搭載しているため、有線接続にも対応。幅広いデバイスで利用できるため、自宅でも外出先でも使いやすく、シーンに合わせて利用できる。
■最大約12時間再生で長時間のお出かけにも最適
USB Type-C充電式を採用し、約3.5時間の充電で最大約12時間の連続再生が可能だ。キャンプや旅行、長時間の作業用BGMなどでも充電切れを気にせず使用できる。さらにBluetooth Ver.6.0対応により、安定したワイヤレス接続を実現。日常使いからアウトドアまで、快適に利用できる。
■LEDライトとカラビナで持ち運びも楽しく
本製品はLEDライトを搭載し、音楽に合わせて空間を彩る演出も楽しめる。さらに付属のカラビナでバッグやリュックに簡単に取り付け可能。持ち運びしやすく、キャンプやフェス、旅行などアクティブなシーンにぴったり。コンパクトでスタイリッシュなデザインは、日常にも自然に溶け込む。
■製品仕様
■コンパクトBluetoothスピーカー「400-SP126」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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■コンパクトなのに迫力ある8Wサウンド
手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大8W出力とデュアル振動板による迫力のサウンドを実現。低音から高音までバランスよく再生し、音楽はもちろん動画視聴や映画鑑賞もより臨場感たっぷりに楽しめる。室内利用はもちろん、屋外でもしっかり音が届き、コンパクトスピーカーの常識を超える高音質を体感できる。
■スマホなしでも音楽再生が可能
Bluetooth接続に加え、USBメモリやmicroSDカードからの音楽再生にも対応。スマートフォンのバッテリーを気にせず、お気に入りの音楽を楽しめる。さらにAUX入力端子も搭載しているため、有線接続にも対応。幅広いデバイスで利用できるため、自宅でも外出先でも使いやすく、シーンに合わせて利用できる。
■最大約12時間再生で長時間のお出かけにも最適
USB Type-C充電式を採用し、約3.5時間の充電で最大約12時間の連続再生が可能だ。キャンプや旅行、長時間の作業用BGMなどでも充電切れを気にせず使用できる。さらにBluetooth Ver.6.0対応により、安定したワイヤレス接続を実現。日常使いからアウトドアまで、快適に利用できる。
■LEDライトとカラビナで持ち運びも楽しく
本製品はLEDライトを搭載し、音楽に合わせて空間を彩る演出も楽しめる。さらに付属のカラビナでバッグやリュックに簡単に取り付け可能。持ち運びしやすく、キャンプやフェス、旅行などアクティブなシーンにぴったり。コンパクトでスタイリッシュなデザインは、日常にも自然に溶け込む。
■製品仕様
■コンパクトBluetoothスピーカー「400-SP126」
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