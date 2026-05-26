協同乳業は、ロングセラー商品「メイトーのカスタードプリン」の発売45周年を記念し、昨年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得し、今年の中間順位でも1位を獲得している、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との夢のコラボレーションによる期間限定スペシャルパッケージを発売する。

「メイトーのカスタードプリン」は今年に発売45周年を迎えた。1981年、日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生して以来、卵・生乳・砂糖の素材本来のおいしさを大切に、じっくり丁寧に蒸して固める“本格蒸し製法”を守り続けている。変わらない王道の味わいは、世代を超えて多くの消費者に愛されている。



。左から：メイトーのカスタードプリン、メイトーのとろけるなめらかプリン、メイトーのティラミス風プリン

45周年を記念して、今年デビュー30周年で引き続き注目を浴びる大人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした期間限定パッケージを発売する。今回のオリジナルデザインでは、ポムポムプリンがメイトーのカスタードプリンを手に持ち、友だちのスコーン、マフィン、ベーグルとともに45周年を祝う様子を表現している。お祝いムードあふれる特別なビジュアルで、長年支持されている消費者に感謝の気持ちを届ける。「メイトーのカスタードプリン」のほか、「メイトーのとろけるなめらかプリン」、「メイトーのティラミス風プリン」も同様に、期間限定でポムポムプリンコラボパッケージで登場する。

外側のパッケージだけでなく、プリンのフタにもポムポムプリンのデザインを採用し、全12種類を展開する。ポムポムプリンがプリンを食べている様子や、友だちと楽しそうに過ごす姿など、表情豊かなデザインをラインアップ。思わず全種類集めたくなる、可愛らしいデザインに仕上げた。

45周年を記念したポムポムプリンとの特別なコラボパッケージを、ぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月1日（月）から順次

協同乳業＝https://www.meito.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp