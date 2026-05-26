【PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー】 12月 発売予定 価格：7,700円

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」を12月に発売する。価格は7,700円。

本製品は、バイクメーカーの「Honda（本田技研工業）」とコトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」のコラボレーションとして、「PUNI☆MOFU トゥ」のレーシング衣装姿「レーシングトゥ」と、オリジナルカラーで表現されたアオシマのプラモデル「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」のコラボモデルを商品化したもの。

「PUNI☆MOFU トゥ」の衣装は黒×オレンジを基調とし、クールかつシックな印象を与えるオリジナルカラーを採用しており、本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」が付属している。

瞳の色も本体色に合わせた新規カラーを採用しているほか、塗装済み顔パーツには「スマシ顔」「微笑顔」の2種が付属しており、ヘルメットパーツも付属している。

アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現できるほか、「マシニーカシリーズ」が誇る驚異の可動範囲で、バイクに搭乗したポーズも自然にキマる。

プラ製の手首は「平手」「握り手」「武器持ち手」の3種類が付属するほか、トゥをしっかり自立させるスタンドも付属している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属している。

「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル サイズPUNI☆MOFU レーシングトゥ：全高 約130mm（1/1スケール）車両：全長 約118mm（1/12スケール） 素材：PS、ABS、POM、PVC、合成ゴム その他「1/12 ホンダ Z50J-1 モンキー '78」の組み立てには、プラモデル用接着剤が必要となります。

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。