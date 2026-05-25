美しすぎる最新“魂動デザイン”採用！

マツダは2026年5月21日、新型ミドルサイズSUV「CX-5」を発表し、同日に発売しました。

9年ぶりのフルモデルチェンジで3代目へと刷新された新型CX-5ですが、内外装はどのようなデザインに進化したのでしょうか。

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マツダ独自の「魂動（こどう）デザイン」を全面的に取り入れたエクステリアは、「Wearable Gear（ウェアラブル ギア）」をコンセプトに掲げ、日常生活での使いやすさと目を引く力強さをブレンドした都会派SUVのフォルムが特徴です。

今回、広い室内空間を確保するためにボディサイズを変更し、全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mmへと拡大されました。

車体を大きくすると外観のバランスが崩れてしまいがちですが、新型CX-5は2代目のスポーティで美しいシルエットの黄金比率をそのままに、全体をひと一回り拡大したかのような「相似形（そうじけい）」のデザイン手法を採用。洗練されたプロポーションとゆとりのある空間を両立させています。

フロントまわりは、ボンネットの先端を高くして厚みを持たせ、バンパー下の空気取り入れ口を左右に広げることで、堂々とした頼もしい表情を作り上げました。

また、サイドは、フロントから後ろへと流れるキャラクターラインが走り、まるで高級スポーツカーや高級セダンのような、ボンネットが長くスマートに見える美しいプロポーションを実現しています。

さらにリアにもこだわっており、あえてゴツゴツした無駄な線をなくした滑らかな面構成にしたことで、ギュッと中身の詰まった塊のような美しさを表現。その一方で、リアフェンダーを立体的に膨らませることで、SUVらしい力強さも感じさせます。

ボディカラーは、光が当たった部分の鮮やかさを引き立て、美しいボディの造形を際立たせる新色「ネイビーブルーマイカ」が初採用されました。

この新色を含め、鮮やかな赤色「ソウルレッドクリスタルメタリック」や、金属のような硬質感をもつ「マシーングレープレミアムメタリック」など、全7色が用意されます。

インテリアは、運転する人が「走る歓び」を感じられるコックピットと、同乗者がリラックスできる明るく広々とした空間を実現しました。

ダッシュボードからドアにかけて、すっきりとした水平なラインを意識してデザインされており、運転する人はクルマの姿勢をつかみやすく、同乗者は包み込まれるような安心感を味わえます。

さらに、車内全体の加飾をあえて少なくし、エアコンの吹き出し口などもデザインの一部として溶け込ませているため、視界に無駄な情報が入らない、クリーンで洗練された居心地の良いコックピットに仕上げられました。

内装のバリエーションもグレード別に充実しており、最上級仕様の「Lグレード」は高級感あふれる本革シートを標準としつつ、シックなブラックのほか、華やかなスポーツタン（ブラウン系）を選ぶことができます。

快適・先進装備が充実した「Gグレード」では、手入れがしやすい合成皮革とスエード調のレガーヌを組み合わせたシートになり、引き締まったブラックのほか、お洒落なピュアホワイトとブラックのツートーンも選択可能です。

そして、必要十分な装備を揃えた「Sグレード」には、気兼ねなくカジュアルに使えるブラックのクロス（布）シートを採用しました。

さらに、フロントドアの内側には7色から気分に合わせて選べるアンビエントライトが備わっており、夜間のドライブでも上質でリラックスできる空間を演出してくれます（Lグレードに設定）。

細部まで洗練された新型CX-5ですが、クルマの心臓部となるメカニズムにもマツダらしいこだわりが詰まっています。

パワートレインは、扱いやすくスムーズな加速を楽しめる2.5リッターのガソリンエンジンにマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた「SKYACTIV-G 2.5」を搭載。トランスミッションには滑らかでダイレクト感のある6速オートマチック（6EC-AT）が組み合わされます。

駆動方式は、街乗りから高速道路まで軽快にこなす2WD（前輪駆動）と、悪路や雪道でも高い安心感をもたらす4WDが用意されました。

燃費性能（WLTCモード）は、2WD車が15.2km／L、4WD車が14.2km／Lを達成。ミドルサイズSUVでありながら、従来型の2リッターガソリンエンジン車を凌ぐ優れた低燃費を実現しています。

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新型CX-5の価格（消費税込）は330万円から447万1500円です。