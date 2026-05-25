新型F450GSはクラッチ操作なしでシームレスな変速が可能

ビー・エム・ダブリュー F450GS｜BMW F 450 GS

BMW F450GSは、軽快なハンドリングと高い運動性能、そして最新テクノロジーを求める幅広いライダーに向けたモデル。ダウンサイジング志向が高まるなか、このクラスにおいて理想的なバランスを提供する。

エンジンは完全新設計の並列2気筒で、420ccの排気量から最高出力35kW（48ps）、最大トルク43Nm（4.4kgf-m）を発生。135度クランクピンオフセットとバランスシャフトにより、振動を抑えながらも鼓動感のあるフィーリングを実現している。燃費は26.3km/L（WMTCモード）をマークし、14Lタンクとの組み合わせで350km以上の航続距離を確保する。

このモデルの大きな特徴として、新たに開発した「イージーライドクラッチ（ERC）」の採用が挙げられる。遠心クラッチを進化させたこのシステムは、発進、変速、低速走行、オフロード走行時においてクラッチ操作を必要とせず、操作性と快適性を大幅に向上させている。

さらに「シフト・アシスタントPro」との組み合わせにより、クラッチ操作なしでのシームレスな変速が可能だ。

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新設計のスチールチューブラー・フレームは軽量かつ高剛性を実現。フロントの足まわりは、KYB倒立フロントフォーク、リヤは高いねじり剛性を確保するアルミ製スイングアームとKYBモノショックが採用された。

ライディングモードは「レイン」「ロード」「エンデューロ」の3つ。路面状況やライダーの好みに合わせて、走行スタイルを調整できる。

さらに、ABS Pro、DTC（ダイナミックトラクションコントロール）、MSR（エンジンドラッグコントロール）という先進電子制御によって、様々な走行シーンにおいて安全性と走行安定性が確保されている。

あらゆる情報と機能を表示する大型6.5インチTFTディスプレイを備えたコネクティビティは、車両情報やDTC設定などの詳細情報が表示されるほか、走行中の通話、音楽再生、ナビゲーションの利用も可能。

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コクピットエリアには、実用的なUSB-C電源も装備され、利便性も良好だ。アイコニックなX型デイライトのLEDヘッドライトもルックスを大きく特徴付けている。

日本仕様はコスミック・ブラックの「エクスクルーシブ（税込96万1000円）」、レーシング・レッドの「スポーツ（98万4000円）」、そしてレーシング・ブルー・メタリックの「GSトロフィー（103万3000円）」の3モデルをラインナップ。

「エクスクルーシブ」と「スポーツ」には、ブラックのハンドプロテクターのほか、樹脂製エンジン・アンダーガード、クリア・ウインドシールドを、「GSトロフィー」にはホワイトのハンドプロテクター、アルミニウム製エンジン・アンダーガード、ラリースモーク・ウィンドウシールドが装備される。

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F450GSエクスクルーシブ主要装備

・ギアシフト・アシスタント・プロ

・ライディング・モード・プロ

・ハンドプロテクター（ブラック）

・エンジン・アンダーガード（樹脂製）

・クリア・ウインドシールド

F450GS スポーツ主要装備

・ギアシフト・アシスタント・プロ

・ライディング・モード・プロ

・ハンドプロテクター（ブラック）

・スポーツサスペンション

・エンジン・アンダーガード（樹脂製）

・クリア・ウインドシールド

F450GS “GSトロフィー”主要装備

・ギアシフト・アシスタント・プロ

・ライディング・モード・プロ

・ハンドプロテクター（ホワイト）

・スポーツサスペンション

・エンジン・アンダーガード（アルミニウム製）

・イージーライドクラッチ（ERC）

・ラリースモーク・ウィンドシールド

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SPECIFICATIONS

ビー・エム・ダブリュー F450GS｜BMW F 450 GS

ボディサイズ：全長2161×全幅956×全高1210mm

ホイールベース：1465mm

シート高：845mm

乗車定員：2名

車両重量：178kg

総排気量：420cc

エンジン：水冷4ストローク並列2気筒DOHC

最高出力：35kW（48ps）/8750rpm

最大トルク：43Nm（4.4kgf-m）/6750rpm

トランスミッション：6速MT

最高速度：165km/h

WMTCモード燃費：26.3km/L（1名乗車時）

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