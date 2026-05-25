しなこ、美脚のぞく迷彩×ドットコーデ披露「さすがの着こなし」「甘辛ミックスで可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/25】クリエイターのしなこが5月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】30歳人気クリエイター「2次元から出てきたみたい」スラリ美脚輝くミニスカ迷彩コーデ
しなこは、韓国を訪れた際の写真を複数枚投稿。カフェの看板を背に撮影したソロショットには、ピンクの迷彩柄のパーカーとミニスカートのセットアップに白と黒のドット柄のレッグウォーマーを合わせたスタイルでポーズをとる姿が収められており、美しい脚が際立っている。
また、ピンクを基調とした店舗の前でドリンクを手にカメラを見つめる姿や縦に4つのカットが並んだプリクラなども載せている。
この投稿は「いつも違う髪型ですごい」「さすがの着こなし」「センスの塊」「甘辛ミックスで可愛い」「スタイルも服装も2次元から出てきたみたい」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「2次元から出てきたみたい」スラリ美脚輝くミニスカ迷彩コーデ
◆しなこ、美脚輝く迷彩セットアップコーデ披露
しなこは、韓国を訪れた際の写真を複数枚投稿。カフェの看板を背に撮影したソロショットには、ピンクの迷彩柄のパーカーとミニスカートのセットアップに白と黒のドット柄のレッグウォーマーを合わせたスタイルでポーズをとる姿が収められており、美しい脚が際立っている。
◆しなこの投稿に「さすがの着こなし」と反響
この投稿は「いつも違う髪型ですごい」「さすがの着こなし」「センスの塊」「甘辛ミックスで可愛い」「スタイルも服装も2次元から出てきたみたい」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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