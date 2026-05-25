BTSジョングクの起床時間は13時⁉ジンとじゃれ合う様子からVと並んで歯磨きまで、オフ感溢れるコンサートの1日を公開し大反響

【動画＆写真】BTSジョングクの素顔満載！コンサートの1日VLOG ／5月23日のラスベガス公演記念ショット／エレベーターに乗るBTSメンバーのお茶目な表情

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のSNSを更新。現地時間5月23日のワールドツアー『ARIRANG』ラスベガス公演の1日をVLOG形式で公開し、本人やメンバーたちの素顔満載の映像がファンを喜ばせている。

■BTSジョングクの1日に密着！メンバーとの自然体な姿満載のVLOG公開

6分50秒に及ぶ映像は、JUNG KOOKがベッドで眠る姿からスタート。13時に起床し、RM（アールエム）の姿も映るジムでのトレーニング風景や、集合したメンバーたちのノーメイクでまだ眠たげな表情など、コンサートの1日を映し出していく。楽屋では、日本のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』を鑑賞する様子も収められている。

さらに、J-HOPE（ジェイホープ）やJIN（ジン）とじゃれ合う姿、JIMIN（ジミン）の肩を揉む場面、SUGA（シュガ）やV（ヴィ）と並んで歯磨きする姿など、メンバーとの自然体なやり取りも満載。末っ子・JUNG KOOKに向けられる、メンバーたちの優しい眼差しにも注目だ。

ラストには、公演後にホテルへ戻ったあとの姿まで収録。JUNG KOOKのリアルな1日を垣間見ることができる映像になっている。

TikTokの動画を普段から自身で編集しているJUNG KOOK。今回のVLOGも24日の公演後にアップされたとみられ、ファンからは「編集はやっ！」「公演終わったあとに編集して公開してくれたの！？」と驚きの声が続出した。

また、JUNG KOOKは自身のInstagramストーリーズで「撮影してくれる人募集」と投稿。撮影スタッフを募集する一幕もあった。

SNSでは「ジョングク目線のバンタン嬉しすぎ！」「ほんと編集上手だしアミの見たいところわかってる！」「メンバーみんな優しい顔でグクのこと見てる」「こんな特大プレゼントありがとう」「“ジミンちゃーん”って日本語で呼びかけてる？」「テテとの歯磨きシーンかわいい」など、熱気溢れる反応が寄せられている。

■写真：BTS、5月23日のラスベガス公演記念ショット

■動画：ジョングク撮影！エレベーターに乗るBTSメンバーのお茶目な表情