1000円くらいで1杯飲んで帰りたい 第13回 【天下一品】「こってり」ラーメンを食べずにちょい飲み! ビール×から揚げをきめたらやっぱり″二千べろ″にしたくなった

1000円くらいで1杯飲んで帰りたい 第13回 【天下一品】「こってり」ラーメンを食べずにちょい飲み! ビール×から揚げをきめたらやっぱり″二千べろ″にしたくなった