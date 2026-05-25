高タンパク＆低糖＆低カロで痩せ体質になる夢のスープ！『豚肉とキャベツの豆乳担担風』

薄着の季節になると、ちょっぴり気になるボディライン。そんなときは、たんぱく質たっぷり＆腸活もできちゃう「低カロリースープ」で、体をすっきり整えましょう！

お肉と野菜、きのこをたっぷり入れたおかずスープなら、家族のごはんにもぴったり。無理なく毎日続けられて、やせやすい体を目指せますよ。

『豚肉とキャベツの豆乳担担スープ』のレシピ

材料（2人分）

豚ロース薄切り肉……150g

キャベツの葉……2枚（約100g）

エリンギ……1本（約50g）





作り方

〈A〉豆乳（成分無調整）……1カップ鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ2白すりごま……小さじ2みそ……小さじ2しょうゆ……小さじ2好みでラー油……適宜

（1）キャベツの葉は一口大に、エリンギは長さを半分に切ってから縦に薄切りにする。豚肉は脂身を切り落とし、長さを半分に切る。



POINT

豚肉の脂身はすべて取るのはむずかしいので、大きいところだけを切り落としてください。

（2）鍋にキャベツ、エリンギ、水1と1/2カップを入れてふたをし、中火にかける。煮立ったら〈A〉を加える。再び煮立ったら弱めの中火にし、豚肉を加えて1分30秒ほど煮る。器に盛り、好みでラー油をかける。

豚肉と豆乳で脂肪燃焼に欠かせないたんぱく質をとりつつ、食物繊維豊富なエリンギと発酵食品のみそで腸活をサポート。糖質控えめで1人分254kcalだから、ダイエットをしたいかたはこのスープに主食をプラスすればOKです。

低カロリースープでボディメンテ、ぜひ試してみてくださいね！

エダジュンエダジュン 料理家 料理研究家、管理栄養士。管理栄養士資格取得後、株式会社スマイルズ入社。「Soup Stock Tokyo」本部で商品の物流、購買などの仕事を行い、2013年に料理研究家として独立。お手軽アジアごはんやパクチーを使ったレシピが得意。「パクチーボーイ」の名義でも活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）