ショッピングセンター『アトレ上野』では、『上野の森美術館』で開催される「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボレーションを実施する。6月1日から始まるタイアップはどのようなものなのか。

アトレ上野×上野の森美術館 ゴッホの世界を堪能する 6月1日〜

大ゴッホ展 夜のカフェテラス

画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853〜1890）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」。東京・上野公園の『上野の森美術館』では2026年5月29日（金）〜8月12日（水）に開催される。

それにあわせて『アトレ上野』では、2026年6月1日（月）〜7月31日（金）の約2カ月、大ゴッホ展とのコラボ商品が販売される。どの商品も「夜のカフェテラス（フォルム広場）」を彷彿とさせるものとなっている。

『アトレ上野』内、『アフタヌーンティー・ティールーム（WEST 1F）』では、マンゴーとメロンのパフェ（紅茶付き）が販売される。

マンゴーとメロンのパフェ（紅茶付き） 税込2200円

『アフタヌーンティー・ティールーム（WEST 1F）』マンゴーとメロンのパフェ（紅茶付き） 税込2200円

バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、マンゴーメロンとブルーベリーをトッピングした商品となっているという。茶色の層に、一番上の深い黄色のマンゴー、そしてワンポイントのブルーベリーが美しい。

『The Arts Fusion by Lecrin（ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン／EAST 2F）』では、「夜のカフェテラス」をイメージしたカクテルを販売。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現した（同店）もので、混ぜると夜の風景に変貌するそう。アルコールとノンアルコール、どちらもあるのが嬉しい。

「Cafe Terrace at Night」（左）アルコール税込1200円、（右）ノンアルコール税込1000円

『The Arts Fusion by Lecrin（ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン／EAST 2F）』「Cafe Terrace at Night」（左）アルコール税込1200円、（右）ノンアルコール税込1000円

今回コラボとなるのはフード・ドリンクだけではない。

『青山フラワーマーケット（WEST 2F）』では、「Terrasse du café le soir（テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール）」という夜のカフェテラスの色彩を表現した花束を販売。季節の花を使用し、絵の世界観を鮮やかに表現した。大切な人へのプレゼントに、もしくは自分へのご褒美に、どちらにもぴったりな商品だ。

「Terrasse du café le soir（テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール）」 税込2750円

『青山フラワーマーケット（WEST 2F）』「Terrasse du café le soir（テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール）」 税込2750円

そのほかにも、タイアップ期間中に上記の対象ショップで対象グッズ・メニューを購入した人には、「大ゴッホ展」オリジナルステッカーがプレゼントされるようだ。

オリジナルステッカー 配布期間： 2026年6月1日(月)〜7月31日(金)※なくなり次第終了 ※1人1枚限り ※画像はイメージ

今回の「大ゴッホ展」では、ゴッホの前半生に焦点が当てられているようだ。2027年から2028年に開催予定の第2期も待ち遠しい。ゴッホの絵画が日本に来る機会も今後なかなかないだろう。大ゴッホ展を鑑賞する前後に、上野でゴッホの世界観を楽しむのはいかがだろう。

【画像】色が鮮やかな花束がかわいい！ ゴッホの世界を表現した限定花束（3枚）