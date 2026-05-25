【イケア】マンゴーづくしのフェア開催中！杏仁豆腐・パフェ・プリンなどのスイーツたっぷり

スウェーデン発の家具専門店「IKEA（イケア）」では、2026年5月21日から8月30日までの期間限定で「マンゴー フェア」を開催中です。

さわやかさと食感の楽しさを楽しめるスイーツが勢ぞろい

イケアでは、毎年人気の「マンゴー フェア」を今年も開催。今年は、台湾スイーツのようなやさしい口どけの「トウファ風 マンゴー杏仁豆腐」、様々な素材を贅沢に重ねた「マンゴーパフェ」、マンゴーとともに夏の果物を代表するパイナップルを添えた「マンゴープリン」など、さわやかな味わいで食感も楽しいスイーツが勢ぞろいしています。

・トウファ風 マンゴー杏仁豆腐

台湾スイーツの豆花（トウファ）をイメージし、杏仁豆腐にあんこ、マンゴー、クコの実をトッピングしています。

価格は390円。

・マンゴーパフェ 杏仁豆腐＆パイナップル入り

マンゴープリンに杏仁豆腐、パイナップルやベビーカステラ、ホイップ、リンゴンベリージャム、マンゴーソースを贅沢に重ねています。一口ごとに異なる味わいを堪能できます。

通常価格は790円。無料のメンバーシップ「IKEA Family」の価格は690円。

・マンゴープリン パイナップル＆ピスタチオ添え

マンゴープリンの濃厚な味わいと、パイナップルがアクセントに。甘さと酸味のバランスが絶妙な一品です。

価格は390円。

・マンゴーサンデー

植物性由来の素材から作られた、ふんわりとしていてやさしい甘さのプラントベース ベビーカステラに、マンゴーソフトクリームをトッピングしています。

価格は250円。

・マンゴーソフト

なめらかな舌ざわりと、マンゴーのさわやかな甘みを楽しめます。

価格は150円。

いずれもなくなり次第終了します。

店舗によって取り扱いがない場合や、品切れの場合があります。また、内容が変更される場合があります。

IKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA岡山、IKEA広島、IKEAポップアップストア in 当別町では取り扱いがありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部